Crescimento das Bets no Brasil alerta para a importância do jogo seguro nas apostas

É inegável o crescimento e a relevância que as apostas esportivas ganharam nos últimos anos e o Brasil é prova disso. O país já é o terceiro maior consumidor global de apostas online, atrás apenas de Estados Unidos e Inglaterra, segundo dados da Comscore. Mais do que nunca, esse crescimento acelerado reforça a importância do jogo responsável, com medidas que garantam a segurança dos jogadores e combatam os riscos do vício.

A Lei 14.790/2023, que regulamenta as apostas esportivas no Brasil, dedica atenção especial ao jogo responsável, exigindo que as empresas de apostas adotem políticas e procedimentos para prevenir problemas como a ludopatia, distúrbio que pode levar à dependência patológica do jogo.

O Ministério da Fazenda, por sua vez, está finalizando as diretrizes sobre o tema, que serão detalhadas em portarias específicas, com medidas mais rigorosas para combater o jogo ilegal e proteger os jogadores.

No Brasil, 52% dos apostadores brasileiros já foram notificados sobre padrões de jogo que indicam risco. Dentre aqueles que receberam alertas, 38% tomaram medidas para reduzir suas apostas ou fazer uma pausa temporária. 14% dos entrevistados demonstraram confiança nos esforços do governo para mitigar os riscos associados ao setor de apostas. Os dados foram obtidos pelo levantamento da Playtech.

Para Leonardo Baptista, CEO e cofundador da Pay4Fun, primeira instituição de pagamento que atua no segmento de entretenimento e apostas esportivas a ser autorizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen), existem diversas medidas que devem ser implementadas no setor com o processo de regulamentação, algumas já postas em práticas por algumas empresas da indústria como a necessidade de verificação da identidade para evitar a participação de menores de idade e pessoas com histórico de problemas com apostas. Um outro exemplo é o monitoramento das atividades dos jogadores, que identificam comportamentos suspeitos de vício e o bloqueio de acesso a sites de apostas ilegais que operam sem autorização.

O conceito de jogo responsável também se aplica às áreas de pagamentos e publicidade. É essencial que as empresas de pagamento ofereçam opções seguras e transparentes. Com a regulamentação das ‘Bets’, apenas instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central do Brasil poderão prestar serviços ao setor. Além disso, apenas o Pix, transferência bancária e cartões pré-pagos serão permitidos, enquanto qualquer forma de crédito para jogos (como cartões de crédito) será proibida.

Quanto à publicidade, esta deve ser conduzida de maneira responsável e ética, evitando promover o jogo como um meio de enriquecimento rápido e restringindo todo o conteúdo publicitário direcionado a menores de 18 anos.

Neste sentido, é essencial, também, que os apostadores estejam cientes de que as apostas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como um caminho para ganhar dinheiro.

“Apostar com responsabilidade significa ter controle sobre o tempo e dinheiro investidos, estando ciente e preparado para a possibilidade de perdas. Saber seu limite, ter consciência das perdas e fazer uma autoavaliação de tempos em tempos são medidas que podem auxiliar nesse processo”, diz o executivo.

As empresas, por sua vez, devem manter o monitoramento contínuo das apostas, inibindo comportamentos inadequados que indiquem vício, como apostas frequentes ou de valores altos. Além disso, devem impedir a participação de menores de idade e de pessoas com indício de ludopatia, ou seja, ao transtorno compulsivo ao jogo.

Também é necessário oferecer aos jogadores a possibilidade da auto exclusão da plataforma por um período determinado, prevenindo o acesso e novas apostas. Por fim, considero importante disponibilizar canais de comunicação e suporte para jogadores que necessitem de ajuda ou estejam em situação de risco.

A regulamentação das bets é um passo essencial para garantir um mercado justo e seguro com regras claras para a promoção do jogo responsável. Enquanto a indústria continua a evoluir, a prioridade deve ser sempre a segurança e o bem-estar dos apostadores.

“É importante que todos os stakeholders da indústria, incluindo operadores de apostas, governos e jogadores, trabalhem em conjunto para promover o jogo responsável e garantir um ambiente seguro para todos”, finaliza Baptista.

