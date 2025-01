Cresce o número de atendimentos a vítimas de acidentes de moto em São Gonçalo

O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), localizado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, tem enfrentado um aumento significativo no número de atendimentos a vítimas de acidentes de moto. Em média, 20 pessoas envolvidas em acidentes chegam à unidade diariamente, evidenciando a gravidade da situação.

Atualmente, 50% dos leitos disponíveis na unidade estão ocupados por pacientes que sofreram colisões, com um total de 89 pessoas em recuperação. O cenário se agrava durante feriados e finais de semana, como ocorreu recentemente durante o feriado de São Sebastião, quando o hospital recebeu 130 vítimas de acidentes de moto em apenas três dias. Essa alta demanda levou à exaustão do estoque de sangue da unidade, que utilizou 49 bolsas para atender os feridos.

Entre os pacientes atendidos está Gilmar Rosa de Oliveira, que permanece internado após ser atropelado há seis meses enquanto participava de uma corrida de moto. “Chamei um moto-uber e quando ele estava parado no sinal, veio uma senhora e me atropelou. Isso parou minha vida. Quem tem me ajudado são meus amigos”, relata Gilmar.

Outro caso é o de Igor Gomes, que sofreu fraturas graves ao perder o controle da moto e colidir contra um caminhão estacionado. “Eu vi a morte. Quebrei os dois fêmures, dois braços e a canela”, lembra Igor, ressaltando a gravidade da situação que enfrentou.

A direção do Hospital Alberto Torres destaca que o elevado índice de acidentes com motos não apenas superlotam as emergências e enfermarias, mas também afeta diretamente o banco de sangue da instituição e compromete procedimentos agendados, incluindo cirurgias e captação de órgãos. O médico Marcelo Pessoa, coordenador do Centro de Trauma do hospital, enfatiza a necessidade urgente de ações para reduzir esses números alarmantes: “São acidentes que podem ser evitados. Diariamente homens, mulheres, jovens, idosos e crianças entram nas emergências com diversas contusões, lesões ou ferimentos em várias partes do corpo. Muitos conseguem se recuperar bem, mas outros ficam com sequelas graves ou não sobrevivem”.

Até o momento, em 2024, o hospital já utilizou 8.119 bolsas de sangue para atender as necessidades das transfusões relacionadas a acidentes com motos. O problema se torna ainda mais crítico durante os feriados prolongados e nos finais de semana, exigindo uma mobilização conjunta para a prevenção dessas ocorrências.