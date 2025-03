Cresce o interesse dos brasileiros por investimentos, mas desafios persistem

O interesse dos brasileiros pelo mercado financeiro segue em expansão, impulsionado pelo crescente uso das redes sociais para disseminação de conteúdos sobre investimentos. Desde 2020, a base de investidores na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, cresceu mais de 80%, atingindo 19,4 milhões de pessoas físicas em 2024, segundo dados da própria bolsa de valores. Dentre os investidores, 5,1 milhões investem em renda variável e 16,3 milhões em renda fixa.

Apesar do avanço, a falta de conhecimento sobre investimentos ainda é um obstáculo. A 7ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e Datafolha, aponta que, em 2023, apenas 30% da população conseguiu economizar dinheiro. Além disso, 22% dos usuários de aplicativos de apostas acreditam que estão investindo, evidenciando a falta de compreensão sobre aplicações financeiras.

Segundo Andreia Ribeiro da Luz, coordenadora do curso Mercado Financeiro e de Investimentos no Brasil ofertado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) em parceria com a Valore Elbus, é fundamental incentivar a educação financeira qualificada para que mais pessoas tomem decisões seguras e sustentáveis no mercado financeiro.

“Investir exige planejamento e visão de longo prazo. Aplicações de maior risco requerem estudo e conhecimento aprofundado. Além disso, para quem busca entrar no mercado financeiro como investidor ou profissional, é imprescindível ter conhecimento sobre poupança, investimentos e prevenção contra fraudes financeiras”, pontua a coordenadora.

Formação no mercado de capitais

Com o mercado financeiro cada vez mais acessível, o curso presencial “Mercado Financeiro e de Investimentos no Brasil”, da PUCPR em parceria com a Valore Elbrus, oferece formação para investidores iniciantes ou experientes e é estruturado por módulos.

O terceiro módulo inicia-se em 7 de março. Para se inscrever no curso não é necessário ter participado do módulo I – “Mercado Financeiro” ou do módulo II “Investimentos”, mas é recomendado dominar conhecimentos em matemática financeira e renda fixa.

Curso de Mercado Financeiro e de Investimentos no Brasil

Início das aulas: 07/03/2025

Local: PUCPR – Câmpus Curitiba

Av. Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho – Escola de Negócios

Informações e inscrições: Mercado Financeiro e de Investimentos no Brasil – PUCPR