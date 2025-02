Mercado financeiro registra alta expressiva em Pregão

O mercado financeiro apresentou um desempenho notável no último pregão, com o índice principal encerrando o dia com um crescimento de 2,70%, alcançando a marca de 128.219 pontos. Este resultado ficou próximo da máxima registrada durante a sessão, que foi de 128.482 pontos. Em contraste, a mínima do dia foi de 124.849 pontos, evidenciando a volatilidade das negociações. No acumulado da semana, o índice teve uma valorização total de 2,89%.

As ações preferenciais (PN) da Petrobras mostraram um avanço significativo de 3,08%, enquanto as ações ordinárias (ON) da empresa registraram um aumento ainda maior, com alta de 3,60%. O volume financeiro negociado para ambos os tipos de papel somou R$ 1,9 bilhão, posicionando-se como o segundo mais expressivo do dia.

Em comparação, os papéis da Vale lideraram o volume de negócios com R$ 2,8 bilhões em transações e também fecharam em alta, com uma valorização de 1,48%. Entretanto, o destaque do pregão ficou por conta das ações da MRV, que dispararam com uma impressionante alta de 5,07%.