Crédito do Trabalhador oferecerá empréstimos com juros reduzidos para milhões de brasileiros

Um dia classificado como revolucionário para o sistema de crédito do Brasil. Principalmente, para um público que pode chegar a 47 milhões de brasileiros com carteira assinada em todo o país, entre eles milhões de trabalhadores domésticos, rurais e assalariados de MEIs, que não mais precisarão recorrer a agiotas ou pagar elevadas taxas em empréstimos bancários convencionais.

Agora eles podem ter crédito barato para sair da mão do agiota. “Não precisa mais pagar 10% de juros (por mês). Pode escolher entre bancos privados, bancos públicos. Aquele que cobrar menos, vá lá e faça. Será uma revolução nesse país”.

A declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu nesta quarta-feira (12), durante a assinatura da Medida Provisória que cria o Crédito do Trabalhador. A nova linha de empréstimos consignados, que estará disponível a partir de 21 de março, promove inclusão econômica, dignidade e segurança, além de proporcionar taxas de juros até 50% menores do que as cobradas atualmente, por ter como garantia o saldo do FGTS dos profissionais.

Menos juros e mais oportunidades

O presidente enfatizou que a intenção não é endividar os brasileiros, mas, sim, oferecer oportunidades e retirar os mais vulneráveis das taxas abusivas. “É fazer o empréstimo para comprar alguma coisa que melhore a nossa capacidade de viver melhor, de melhorar nossa casa, a educação do filho, a qualidade de roupa que o nosso filho veste. É para isso que a gente pega o empréstimo, para tentar resolver um problema de doença, garantir que uma pessoa possa ter tratamento adequado”, explicou.

Através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), o trabalhador poderá solicitar propostas de crédito diretamente com instituições financeiras habilitadas pelo Governo Federal. O processo incluirá a autorização para consulta de dados como nome, CPF, margem consignável e tempo de empresa. Em até 24h, o trabalhador recebe ofertas, escolhe a melhor opção e conclui a contratação. O desconto das parcelas será feito diretamente na folha de pagamento.

Impacto econômico e social

Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a associação entre emprego, educação de qualidade e acesso ao crédito tem o potencial de mudar o país. “Esse programa talvez seja o mais revolucionário no médio prazo. São 47 milhões de pessoas que hoje estão pagando mais de 5% ao mês de juros no crédito pessoal. Com essa garantia, as taxas podem cair 50% ou mais”, destacou.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, exemplificou o impacto da medida na prática. “Imagine um trabalhador que paga uma prestação de R$ 1.600 em um consignado. Com essa nova linha, ele poderá pagar R$ 830, reduzindo sua dívida pela metade”.

A presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, ressaltou que trabalhadores de diferentes setores serão beneficiados. “Temos situações em que o consignado privado para empregadas domésticas terá redução de até 52% em relação às taxas anteriores. São juros muito menores, muito mais atrativos. Então, vendedores, empregadas domésticas, garçons, trabalhadores rurais, porteiros e tantos outros brasileiros, chegou a vez de vocês. Podem contar com o Crédito do Trabalhador“, afirmou.

O programa também permitirá a migração de dívidas mais caras para a nova linha de crédito. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o consignado do setor privado já conta com 4,4 milhões de operações ativas, totalizando mais de R$ 40,4 bilhões em recursos. Com a nova medida, estima-se que, em até quatro anos, 19 milhões de trabalhadores optem pelo Crédito do Trabalhador, movimentando cerca de R$ 120 bilhões.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, afirmou que o programa impulsionará o crescimento econômico do país. “Estamos gerando uma oportunidade para expandir o crédito consignado privado e fazer com que o PIB do Brasil cresça”.

A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad) celebrou a iniciativa. Para Cleide Silva Pinto, representante da entidade, o programa trará estabilidade financeira. “Quando a gente está dentro de uma linha de crédito específica para as trabalhadoras, conseguimos nos manter, nos estabilizar e garantir um padrão de vida melhor”, declarou.

A Dataprev, empresa pública de tecnologia do Governo Federal, desenvolveu o sistema que integra o Crédito do Trabalhador à Carteira de Trabalho Digital, ao FGTS Digital e ao eSocial, garantindo maior transparência e segurança no processo.

O lançamento da nova modalidade de crédito foi acompanhado por ministros, parlamentares e autoridades do setor financeiro, incluindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.