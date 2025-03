Crédito do Trabalhador: nova linha de empréstimo consignado promete aliviar o endividamento

No dia 13 de março, durante a edição do programa “Bom Dia, Ministro”, a nova linha de crédito consignado denominada “Crédito do Trabalhador” foi amplamente discutida. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que essa iniciativa oferece condições vantajosas para trabalhadores com carteira assinada, incluindo trabalhadores domésticos e rurais, assim como microempreendedores individuais (MEI). A Medida Provisória que institui este crédito foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia anterior, 12 de março.

Marinho ressaltou a importância dessa nova linha de crédito como uma alternativa para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Ele explicou: “Se você está endividado, agora tem a chance de substituir dívidas onerosas por opções mais acessíveis, proporcionando um alívio significativo na sua situação financeira. É como se você conseguisse um aumento real no salário”. O ministro enfatizou que estamos em um período crucial para a reconstrução das políticas públicas no país, visando combater a fome, promover inclusão social e gerar empregos de qualidade.

O programa contou com a participação de jornalistas de várias emissoras de rádio, que tiveram a oportunidade de questionar o ministro sobre diversos tópicos relevantes. Entre as rádios participantes estavam Nacional Brasília, Antena Esportiva (RJ), Fortaleza FM (CE), Salvador FM (BA), Bandnews FM (MG), Jornal (SP), Liberal (PA) e Acústica FM (RS).

A transmissão do “Bom Dia, Ministro” é uma parceria entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom PR) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa é exibido ao vivo em formato de coletiva e pode ser assistido pela TV, internet e diversas plataformas digitais como YouTube e Facebook. Para as rádios, o sinal é fornecido pela Rede Nacional de Rádio.

Os principais pontos abordados na entrevista incluem:

Crédito do Trabalhador: Atualmente, cerca de 3,8 milhões de trabalhadores têm acesso ao crédito consignado privado. Essa nova linha será crucial tanto para aqueles já integrados a um crédito existente quanto para quem busca novas opções com taxas mais baixas. O ministro indicou que é possível renegociar dívidas anteriores com juros altos em busca de melhores condições.

Benefícios do Programa: Marinho apresentou um exemplo ilustrativo onde um trabalhador que paga R$ 1.600 em um empréstimo pessoal poderá ter essa parcela reduzida para R$ 830 com o novo modelo consignado. Isso demonstra o impacto positivo da proposta na vida financeira dos beneficiários.

Conscientização Sobre Endividamento: O ministro também fez um apelo aos sindicatos para que incentivem seus associados a utilizarem o crédito de forma responsável, evitando novos endividamentos excessivos. O objetivo é facilitar a troca de dívidas caras por opções mais acessíveis.

Redução das Taxas de Juros: A competitividade entre as instituições financeiras será um fator chave para garantir taxas mais baixas. Marinho assegurou que as instituições terão que oferecer valores inferiores às taxas atuais durante as renegociações.

Uso da Plataforma e-Social: A nova ferramenta digital permitirá que os trabalhadores acessem informações sobre créditos disponíveis e façam comparações entre propostas das instituições financeiras. Isso facilitará a escolha da melhor opção em termos de taxa de juros.

Garantias do Crédito: A legislação atual já permite o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em certas condições, mas haverá uma ampliação nas garantias para facilitar a portabilidade dos créditos mesmo após demissões.

Combate à “Pejotização” e Preservação dos Direitos Trabalhistas: Marinho alertou sobre os riscos da contratação inadequada através do modelo MEI e anunciou ações para fortalecer a fiscalização contra fraudes trabalhistas e garantir direitos dos trabalhadores.