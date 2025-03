Crea-SP busca novos parceiros para integrar plataforma de capacitação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) está expandindo o seu portfólio educacional em busca de novos parceiros para oferecer cursos, palestras, workshops e treinamentos voltados aos profissionais da área tecnológica. Com essa iniciativa, os interessados, como empresas e instituições de ensino, têm a oportunidade de integrar o ambiente do Crea-SP Capacita, plataforma exclusiva para os 370 mil engenheiros, agrônomos, geocientistas, tecnólogos e designers de interiores registrados na autarquia.



O edital de chamamento público tem como objetivo ampliar o acesso à educação continuada, oferecendo descontos e condições especiais para profissionais registrados no Sistema Confea/Crea e Mútua, além de colaboradores do Crea-SP. “Fazer parte do marketplace é uma oportunidade de ampliar sua presença em um ecossistema diverso e abrangente, conectando sua marca a profissionais em busca de novos conhecimentos e crescimento”, destaca a presidente do Conselho, engenheira Lígia Mackey.

Podem participar do edital instituições de ensino (técnico, tecnológico, superior, pós-graduação e extensão), empresas que ofereçam cursos, palestras, eventos e treinamentos, ou fundações com foco em educação, além de profissionais liberais regulamentados por diferentes conselhos de classe, como o Crea ou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).