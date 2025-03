CRCSP promove atividade gratuita sobre DCTFWeb em São Bernardo do Campo

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) convida os profissionais, empresários e estudantes de contabilidade para a atividade “CRCSP para Todos em São Bernardo do Campo Apresenta: Casos Práticos – DCTFWeb”, que acontecerá no dia 28 de março, das 14h às 16h, na Universidade Metodista de São Paulo – Auditório Capa, localizada na Rua do Sacramento, 230 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP.

A atividade é presencial e gratuita, proporcionando uma excelente oportunidade de atualização para os envolvidos com o Sistema Sped e o processo de apuração tributária.

Palestrante

A contadora Gisleise Nogueira de Aguiar, especialista em assuntos fiscais e tributários, será a responsável pela apresentação. Desde 2006, Gisleise tem atuado no Projeto Piloto do Sped, representando empresas do Grupo Piloto, e também gerencia conteúdo no Portal SpedBrasil. Com vasta experiência, ela é doutora em Sistemas de Informação por uma universidade de Portugal e mestre em Ciências Contábeis pela PUC/SP. Além disso, Gisleise é professora universitária de pós-graduação e palestrante renomada em congressos e workshops especializados.

Moderador

A atividade será moderada por Odilon Luiz de Oliveira Júnior, representante do CRCSP em São Bernardo do Campo, que contribuirá com sua experiência para o bom andamento da discussão.

Inscrições: A inscrição para participar pode ser realizada clicando aqui.