CRCSP e ACSP promovem debate sobre os impactos da Reforma Tributária

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) convidam profissionais, empresários e estudantes da área contábil para participarem da atividade “CRCSP e Associação Comercial de São Paulo (Distrital Nordeste) Apresentam: Casos Práticos: Reforma Tributária Aprovada – e Agora? Impactos e Desafios no Período de Transição“. O evento será realizado no dia 24 de fevereiro, das 19h30 às 22h, na Associação Comercial de São Paulo – Distrital Nordeste, localizada na Avenida Guilherme Cotching, 1070 – Vila Maria – São Paulo/SP.

A atividade será presencial e gratuita. Os participantes poderão discutir os principais impactos da Reforma Tributária no período de transição e compreender como as novas normas afetarão o cenário empresarial e contábil. As inscrições podem ser feitas clicando no link disponível para garantir a participação.

Palestra sobre a Reforma Tributária com especialista

O evento contará com a presença do palestrante Josué Pereira, sócio-fundador da JP Associados e especialista na área tributária. Pereira é mestre em Controladoria e Contabilidade pelo Centro Universitário Álvares Penteado (Fecap/SP), MBA em Gestão e Estratégia em Negócios pela Faculdade de Informática e Administração de São Paulo (Fiap) e pós-graduado em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito (EPD). Além disso, é professor no curso de pós-graduação em Gestão Tributária na Fecap/SP.

Moderador do evento

A moderação do evento ficará por conta de Raphael Guelfi Troiano, contador, empresário contábil e representante do CRCSP em Guarulhos. Troiano trará sua experiência no setor para guiar as discussões sobre os desafios e as principais mudanças trazidas pela reforma tributária.

Inscrições: clicando aqui.