CRCSP e ACSP promovem palestra sobre a nova DCTFWeb

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) convidam os profissionais, empresários e estudantes da contabilidade para participarem da atividade “CRCSP e Associação Comercial de São Paulo (Distrital Noroeste) Apresentam: Nova DCTFWeb”, no dia 12 de fevereiro, das 19h às 21h30, na Associação Comercial de São Paulo – Distrital Noroeste, localizada na Rua Luís Braille, 8 – Pirituba – São Paulo/SP.

A atividade será presencial e gratuita, e as inscrições podem ser realizadas por meio do site do CRCSP.

Palestrantes