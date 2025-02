Podcast do mês de fevereiro do CRCSP aborda a Contabilidade no agronegócio

O agronegócio é um dos setores mais estratégicos e dinâmicos da economia brasileira, sendo responsável por 21,8% do PIB do país em 2024, de acordo com dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Este setor, que abrange desde a produção agrícola até a comercialização e exportação de produtos, é fundamental para garantir a segurança alimentar e sustentar o crescimento econômico do Brasil.

Com regulações tributárias específicas, gestão de custos e necessidade de conformidade fiscal, o papel da Contabilidade neste setor torna-se imprescindível. Além de oferecer suporte técnico, a Contabilidade no agronegócio também auxilia na tomada de decisões estratégicas, contribuindo para a sustentabilidade e expansão do setor.

Com o objetivo de aprofundar-se no tema, o podcast do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP), “Contabilidade – Essencial Hoje, Amanhã e Sempre”, entrevista João Victor de Oliveira Araújo, diretor da Consultoria Tributária da Moore Prisma, especializado em impostos indiretos, planejamento e gestão tributária. Especialista em recuperação tributária, compliance e regimes especiais.



O podcast do CRCSP vai ao ar mensalmente com os principais desafios e oportunidades da área contábil. O programa está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, RadioPublic, Pocket Casts, Breaker e no portal do CRCSP.