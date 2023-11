Cratera se abre e bloqueia rodovia em Santa Catarina

Uma cratera se abriu nesta quarta (29) no km 113 da SC-135, no município de Rio das Antas, no oeste de Santa Catarina, devido às chuvas que atingiram a região.

Nesta quinta (30) o trecho segue com interdição total, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, e não há previsão de liberação.

Segundo a Defesa Civil estadual, um tornado passou na terça (28) pela região de Rio das Antas. Na comunidade de Salto Rio das Pedras, por exemplo, foram relatados destelhamentos, danos em um pomar e destruição parcial de um galpão.

Na capital Florianópolis, a prefeitura ainda calcula os estragos causados pela chuva intensa de terça, quando foram registrados 185,2 mm em apenas 24 horas, segundo a Defesa Civil.

O prefeito Topázio Neto decretou situação de emergência, que deve vigorar por 180 dias. Ao justificar o decreto, publicado na terça, o prefeito apontou alagamentos nas vias e danos a infraestrutura.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, embora o volume de chuva acumulado tenha sido alto em Florianópolis e região, a maior parte das ocorrências atendidas não envolvia riscos aos moradores.

A chuva intensa foi provocada por um sistema de baixa pressão associado ao fluxo de calor e umidade proveniente da região amazônica, segundo nota conjunta da Defesa Civil e do Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia) de Santa Catarina.

Outras cidades de Santa Catarina também tiveram volume de chuva significativo na terça, como Garopaba (195,2 mm) e São José (131,3 mm).

Na quarta-feira a chuva começou a perder intensidade, e a previsão para esta quinta é de sol com nuvens em quase todo o estado.