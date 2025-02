CRAS Centro realiza primeira reunião do PAIF em 2025

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Unidade Central, em Ribeirão Pires, realizou nesta terça-feira (25) a primeira reunião de 2025 do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). O encontro, que ocorre mensalmente, tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares, orientar sobre direitos e deveres sociais e oferecer suporte a famílias em situação de vulnerabilidade. Nesta edição, além da apresentação sobre o trabalho do CRAS, foram distribuídos kits com alimentos orgânicos para cerca de 20 famílias.

A coordenadora da unidade, Margarete Paulino Ohmori, destacou a importância do serviço para a comunidade e explicou que o CRAS atua na proteção social básica, atendendo famílias que ainda não passaram por rompimentos de vínculos familiares. “Hoje é um dia de encontro, que acontece mensalmente dentro da proteção básica. Atendemos famílias que, apesar das dificuldades, ainda não sofreram o rompimento de vínculos. Quando isso acontece, elas passam a ser assistidas pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Nosso trabalho no CRAS é justamente atuar para que essa situação não ocorra”, explicou.

O acesso ao PAIF é feito por meio de um pré-cadastro realizado pela equipe de assistentes sociais do CRAS, que identifica e seleciona as famílias que mais necessitam do suporte oferecido. Atualmente, a unidade do Centro atende mensalmente mais de 130 famílias e conta com mais de 13 mil pessoas cadastradas somente na unidade central, oferecendo serviços que vão desde a escuta qualificada até encaminhamentos para outras políticas públicas, como saúde e empregabilidade.

Além do suporte social, as reuniões mensais contam com palestras sobre temas relevantes para o cotidiano das famílias assistidas. “Já trouxemos especialistas da equipe de Fauna para falar sobre animais peçonhentos, profissionais da saúde para abordar a prevenção da dengue e o Serviço de Infectologia para tratar sobre infecções sexualmente transmissíveis. A ideia é sempre trazer informações úteis e que despertem o interesse dos participantes, pois queremos garantir que eles permaneçam no programa e aproveitem ao máximo os serviços oferecidos”, destacou a coordenadora.

A permanência no PAIF dura, em média, um ano. Após esse período, as famílias atendidas passam por uma avaliação e, caso já estejam inseridas em outros programas de transferência de renda ou tenham conseguido melhorar sua condição socioeconômica, dão lugar a outras que estão precisando do atendimento. “Nosso objetivo é garantir que o máximo de pessoas possível receba esse suporte. A cada ciclo, avaliamos quais famílias ainda necessitam do serviço e quais podem ser substituídas por outras em situação de vulnerabilidade”, explicou Margarete.

O primeiro encontro do ano teve como tema central justamente o funcionamento do CRAS e a importância do trabalho realizado pela assistência social. “Essa reunião inicial é fundamental para esclarecer o papel do serviço e para que as famílias compreendam que podem contar conosco para diversas questões. Trabalhamos para garantir direitos e fortalecer vínculos, sempre buscando proporcionar mais dignidade para quem mais precisa”, concluiu Margarete.