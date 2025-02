CRAS e CREAS paulistas atenderam mais de 365 mil famílias em 2024

As equipes técnicas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) realizaram, conjuntamente, mais de 365 mil acompanhamentos em 2024.

Além de oferecer acesso a benefícios e programas socioassistenciais e de desenvolvimento social executados pelos municípios e cofinanciados pelos governos estadual e federal, os CRAS têm a Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) como principal serviço. Sua finalidade é proporcionar ações que garantam o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Isso significa que, além do acesso à renda, o trabalho envolve a prevenção, proteção e acesso às seguranças de acolhida, convívio e sobrevivência a riscos circunstanciais. Se necessário, realiza-se o encaminhamento dos integrantes da família a outros atendimentos, uma vez que o PAIF é a referência para todos os serviços da proteção social básica.

Ao todo, 253.997 famílias foram acompanhadas pelo PAIF somente no ano passado nas 1.210 unidades do CRAS em todo o estado.

Já os CREAS são unidades públicas que organizam serviços para indivíduos e famílias que vivenciaram situações de violência, violação de direitos ou de risco à vida. Entre o público atendido estão pessoas que passaram por agressão física, psicológica, sexual, abandono familiar, trabalho infantil, negligência e situação de rua.

Em 2024, as equipes multidisciplinares dos CREAS paulistas realizaram 112.235 acompanhamentos no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). O serviço oferece apoio, orientação, acompanhamento e encaminhamentos para a superação dos quadros de violação e situação de risco social por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. O intuito é auxiliar a superarem as violências sofridas ou reduzir os danos causados por elas.

Embora o próprio usuário possa procurar uma dessas unidades, a maioria das pessoas são encaminhadas para o atendimento por órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e Conselho Tutelar. Atualmente são 327 CREAS distribuídos por todo o estado de São Paulo.