CRA-SP empossa novos conselheiros e elege diretoria para os próximos dois anos 

Na última segunda-feira (13), os novos conselheiros do Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA-SP, eleitos no pleito realizado em setembro do ano passado, tomaram posse de seus cargos, renovando um terço do quadro total de representantes da casa. A cerimônia, realizada na capital paulista, contou com a presença do Adm. Leonardo Macedo, eleito novamente como presidente do Conselho Federal de Administração – CFA no início deste mês.

Com mandatos de quatro anos, tomaram posse os administradores Silvio Augusto Minciotti, Silvio José Moura e Silva e Walter Sigollo (conselheiros efetivos), além de Elisa Yoka Yamamoto, Sandra Cristina Speyer e João Paulo Vergueiro (conselheiros suplentes). Já o Adm. Vitor Edson Marques Junior tomou posse como suplente em um mandato de dois anos, visando preencher uma vaga que estava em aberto dentro do quadro de conselheiros.

A breve solenidade também homenageou os administradores Hong Yuh Ching, Marcos Henrique Nogueira Cobra e Neusa Maria Bastos Fernandes dos Santos, que receberam um diploma de agradecimento pelos trabalhos realizados no período em que foram conselheiros, encerrado em dezembro de 2024.

O Adm. Paulo Roberto Pereira da Costa, membro do Conselho Consultivo da Presidência, e um dos primeiros administradores a ter se registrado no CRA-SP, foi quem conduziu a cerimônia de diplomação e posse. Em sua fala, ele destacou o início das atividades do CRA-SP e reforçou o importante papel da renovação do quadro de conselheiros. “É uma corrida de revezamento, na qual eles estão pegando um bastão extremamente positivo. O CRA-SP possui um patrimônio intelectual e moral, que congrega administradores e empresas registradas, e pelo qual precisamos zelar”, disse.

Macedo, por sua vez, ressaltou a importância da profissão dentro de São Paulo, mencionando que o estado é o motor do Brasil. “Este é o meu primeiro compromisso oficial depois da recondução para mais dois anos no CFA e não poderia deixar de estar aqui, prestigiando esse momento e também prestando um grande agradecimento aos conselheiros que encerram hoje seus ciclos. Hoje reafirmamos a importância da nossa profissão e levamos essa mensagem a toda a sociedade”, comemorou.

Diretoria-executiva

Após a assinatura do termos de posse, os representantes efetivos eleitos juntaram-se aos demais conselheiros com mandatos ainda ativos e elegeram a nova diretoria-executiva do CRA-SP, que atuará no biênio 2025/2026. Para a presidência da casa, o grupo escolheu o Adm. Alberto Whitaker, que está no posto desde 2021; já para a vice-presidência foi designado o Adm. Walter Sigollo.

Os demais cargos foram preenchidos da seguinte forma: Adm. Rogerio Fernando de Goes, diretor de Administração e Finanças; Adm. Silvio José Moura e Silva (diretor de Formação Profissional); Adm. Silvio Augusto Minciotti (diretor de Fiscalização e Registro); e Adm. Taiguara de Freitas Langrafe (diretor de Relações Institucionais).

O Adm. Murilo Lemos de Lemos, também representante efetivo, foi designado Ouvidor, cargo a ser ocupado pela primeira vez este ano por um conselheiro, visando aprimorar a qualidade dos serviços prestados e contribuir para a manutenção da credibilidade do CRA-SP. Para garantir a independência e imparcialidade na atuação da Ouvidoria, este cargo não pode ser ocupado por nenhum integrante da diretoria.

Para Whitaker, a composição do novo quadro de conselheiros, composto por representantes da capital e do interior, de gêneros diferentes e com formações diversas, é muito importante para que as necessidades dos profissionais de Administração sejam atendidas. Ele também destacou os objetivos para os próximos dois anos. “Essa diretoria tem toda a intenção de continuar o que já vem sendo desenvolvido. Queremos, também, ampliar o nosso escopo de atenção, envolver mais especialmente os tecnólogos e os técnicos, pois temos muito a oferecer a eles”, contou.

Ao final da cerimônia, todos os conselheiros (efetivos e suplentes) participaram da primeira reunião plenária de 2025, que aprovou a composição de Comissões Especiais e Grupos de Trabalho do CRA-SP para o biênio 2025/2026.

Confira, em breve, no Canal A Serviço da Administração, no YouTube, e na Revista ADM PRO, a cobertura completa de toda a cerimônia.