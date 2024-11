CPTM terá ações sobre a Black Friday em duas estações nesta sexta (29)

Duas estações da CPTM irão receber nesta sexta-feira (29/11) ações para auxiliar os passageiros que aproveitarão as ofertas e descontos da Black Friday, data que se tornou uma das mais importantes para o comércio no Brasil.



Em parceria com o Procon-SP, será montado um posto de atendimento na Estação Tatuapé da CPTM entre 09h e 15h. Neste período, os passageiros poderão tirar dúvidas e formalizar reclamações com especialistas do órgão de defesa.



Já na Estação Ferraz de Vasconcelos a equipe do Procon do município do Alto Tietê irá tirar dúvidas sobre as relações de consumo, compra de produto, contratação de serviços e questões sobre produtos com promoção. A ação acontece das 10h às 15h.



A Black Friday, realizada sempre na última sexta-feira de novembro, é conhecida por atrair muitos consumidores, mas também é marcada por polêmicas, e popularmente chamada como “Black Fraude”, porque algumas lojas aumentam os preços antes da data para depois oferecerem “descontos”.



Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Campanha Black Friday

Data: 29/11/2024

Locais:

Estação Tatuapé – Linhas 11-Coral e 12-Safira

Horário: Das 09h às 15h

Estação Ferraz de Vasconcelos – Linha 11-coral

Horário: Das 10h às 15h.