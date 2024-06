CPTM tem mudança operacional no Serviço 710 e nas Linhas 11-Coral e 12-Safira

Os passageiros que utilizam o Serviço 710 e as linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM devem ficar atentos a mudanças na estratégia operacional que ocorrem neste sábado (15/06) e domingo (16/06) para execução de obras de melhorias.

​

Na Linha 12-Safira, a partir desta sexta-feira (14), das 21h até o fim da operação comercial, e durante todo o dia de sábado (15) e domingo (16), ocorre alteração nas plataformas de embarque e desembarque na Estação Manoel Feio.

​

Os trens circulam pelas plataformas 1 e Terminal. A plataforma 2 estará interditada para a realização de serviços de ajustes na plataforma, bem como limpeza do trecho. Além disso, os trens circulam em via única nas estações Itaquaquecetuba, Aracaré e Calmon Viana.

​

No Serviço 710, que permite viagens entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM sem a necessidade de transferência de trens na Estação Brás, no domingo (16), das 4h às 9h e das 20h até o fim da operação, as composições utilizam apenas a plataforma 5 na Estação Palmeiras-Barra Funda. A intervenção é para a equipe atuar na sinalização e via permanente. Já entre 9h e 20h, as composições circulam por uma única via nas estações Utinga (plataforma 2) e São Caetano (plataformas 5 e 6). A estratégia é necessária para obras de responsabilidade da Prefeitura de Santo André na estrutura do Viaduto Independência.

​

Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial do domingo (16), os trens circulam por uma única via (plataforma 1) na Estação Tatuapé. A adoção da estratégia operacional é para a realização de serviços de manutenção na rede aérea, com serviços de substituição de alguns componentes e revisão geral.

​

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.