CPTM recebe grupo da ONG Plan International Brasil para celebrar o Dia da Menina

A CPTM recebeu o movimento #MeninasOcupam para celebrar o Dia Internacional da Menina, comemorado nesta sexta-feira (11/10). Quatro meninas ocuparam cargos de liderança da CPTM. A ação aconteceu em parceria com a ONG Plan International Brasil, às 9h de sexta-feira (11), na sede da empresa, no centro da capital.



As jovens participaram de uma reunião com o presidente da CPTM, Michael Cerqueira, e com representantes das diretorias de Operação e Manutenção (DO), Administrativa e Financeira (DF), de Engenharia, Obras e Meio Ambiente (DE), E Planejamento e Novos Negócios (DP). O presidente destacou que companhia vem evoluindo e está trabalhando para promoção da equidade de gênero.



“Esta pauta é essencial para a criação de uma sociedade melhor, mais igualitária e justa. A competência não tem nada a ver com gênero, a competência tem a ver com desenvolvimento e oportunidade. E é isso que a gente tem tentado aqui na nossa cultura empresarial. Esse tipo de conversa, esse tipo de reunião, é muito importante. É uma oportunidade ímpar de a gente refletir nosso comportamento não só como empresa, mas também como ser humano”, afirmou Michael Cerqueira.



As meninas contaram um pouco de suas histórias. Nataly, de 18 anos, veio da Bolívia há cinco anos e contou que pretende ser nutricionista. Elizabeth, de 18, disse que sempre gostou de acompanhar a mãe nos projetos sociais e que sonha em trabalhar com algo ligado a números, como contabilidade. Já Fernanda, de 17 anos, disse que está se preparando para abrir o próprio estúdio de tranças e de fotografia, curso que está fazendo.



A filha de uma colaboradora também foi convidada para participar da ação. Brenda, de 15 anos, contou que é escoteira e pretende fazer um curso técnico no próximo ano. Todas elas contaram como já sentem as dificuldades de serem mulheres.



Também houve uma palestra para destacar a data e um bate-papo com as chefes de Departamento de Consistência e Inovação de Projetos, Cibele Alves da Silva, e de Efetivo e Logística, Sharlene de Oliveira Souza Guiducci, e outras mulheres da empresa para troca de ideias, experiências e depoimentos do dia a dia.



Em Movimento por Elas

A CPTM conta com o programa Em Movimento por Elas, que consiste na formulação de políticas públicas no âmbito da CPTM para criar uma rede de proteção às mulheres com base em implementação de projetos internos e externos que permitam o fortalecimento da autoestima, visibilidade para questões de gênero e combate à violência contra a mulher.



Dentro do Em Movimento por Elas, a companhia realizou a Pesquisa de Voz Feminina, Jornada da Mulher, censo de diversidade, campanhas de combate ao assédio sexual nos trens e estações, inaugurou 34 Espaços Acolher e o Espaço Maternidade, além de realizar ações de conscientização por meio do Comitê de Responsabilidade Social e Cidadã etc.



#MeninasOcupam

A ONG Plan International Brasil realiza diversas ações ao longo do mês de outubro para comemorar o Dia Internacional da Menina, especialmente com o movimento #MeninasOcupam, que promove ocupações de cargos públicos e privados nos estados que recebem programas e projetos da organização: Maranhão, Piauí, Bahia e São Paulo. No ano passado, o movimento realizou 37 ações nesses estados e nas redes sociais.



As ações do movimento #MeninasOcupam permitem que as jovens ocupem por algumas horas cargos de liderança em instituições, mostrando que a liderança também é um lugar para as meninas. Nas ocupações on-line, elas transmitem mensagens em vídeo ou participam de eventos ao vivo em perfis de redes sociais.



No total, 106 meninas de vários projetos participaram. Nos últimos anos, a Plan já promoveu centenas de ocupações como parte do movimento. No mundo todo, a Plan International registra anualmente mais de 1 mil iniciativas para o movimento em cerca de 80 países, organizados sob a hashtag #GirlsTakeover.



“O movimento #MeninasOcupam é uma ação muito inspiradora para as meninas. O contato direto com pessoas em posição de liderança é um estímulo para que se vejam em cargos de destaque, possam sonhar com isso e agir para mudar o próprio futuro. Nosso papel na Plan é atuar incansavelmente para garantir que os direitos das meninas sejam respeitados e cumpridos”, destaca Cynthia Betti, CEO da Plan International Brasil.



Campanha Acelere o Relógio

Neste ano, a Plan International Brasil promove a campanha Acelere o Relógio da Igualdade, que destaca ações necessárias para alcançar a paridade total de gênero. O Fórum Econômico Mundial tem um relógio que mede o progresso da igualdade de gênero no mundo. Por ele, faltam 134 anos para alcançarmos a igualdade. Assim, serão necessárias cinco gerações para a paridade total de gênero. De 2023 para 2024, o Brasil deu passos atrás neste relógio e regrediu 13 posições no ranking mundial.



Dados do relatório The Gender Snapshot 2024, divulgado recentemente pela ONU Mulheres, mostram que, de forma geral, há alguns avanços em relação à igualdade de gênero e ao empoderamento de meninas e mulheres em todo o mundo, mas o caminho a percorrer ainda é longo. Após grandes aumentos durante a pandemia de Covid-19, a parcela de meninas e mulheres que vivem em extrema pobreza enfim caiu para menos de 10%, por exemplo. Mas o relatório apresenta que nenhum dos indicadores do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5) está sendo alcançado.



“Não podemos admitir que ainda serão necessárias cinco gerações para alcançarmos a paridade total de gênero. Por isso, trabalhamos muito para acelerar o relógio da igualdade, para que meninas e mulheres desenvolvam seu potencial, tenham mais oportunidades e não enfrentem barreiras pelo simples fato de serem mulheres”, afirma Cynthia.



Para fomentar iniciativas pela igualdade de gênero, a Plan lança neste Dia da Menina o edital Acelere o Relógio da Igualdade. O fundo terá um recurso financeiro de R$ 400.000, que será distribuído a iniciativas em três categorias: Meninas e Jovens Mulheres Líderes; Coletivos, Grêmios e Movimentos Sociais e Organizações da Sociedade Civil. O objetivo é apoiar projetos que promovam a liderança, a participação ativa e a autonomia de meninas e jovens mulheres; contribuam para a erradicação das violências de gênero; impulsionem ações de advocacy lideradas por meninas e jovens mulheres e estimulem o aumento da participação econômica e política de jovens mulheres. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no link: Link/ .



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.858 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Sobre a Plan International Brasil

A Plan International está no Brasil há 25 anos e se dedica a garantir os direitos e promover o protagonismo das crianças, adolescentes e jovens, especialmente meninas, por meio de seus projetos, programas e ações de incidência e de mobilização social. Tem também viabilizado condições de subsistência em comunidades que sequer tinham acesso a recursos essenciais, como a água. Implementamos projetos no Maranhão, no Piauí, na Bahia e em São Paulo. Nossas estratégias, atuando em rede com outras organizações do terceiro setor e movimentos sociais, têm pautado as demandas das meninas em novos espaços do Legislativo, Executivo e na sociedade civil, alcançando todo o território nacional. Considerada uma das organizações mais confiáveis do país, a Plan International Brasil está entre as 100 Melhores ONGs e tem a certificação A+ no Selo Doar Gestão e Transparência. Em 2023, foi escolhida como a Melhor ONG de Defesa de Direitos e a Melhor ONG do Maranhão no Prêmio Melhores ONGs. A Plan acredita que um mundo melhor para as meninas é um mundo melhor para todas as pessoas. E, para construir uma sociedade mais justa e igualitária, conta com o apoio de embaixadoras como Ana Paula Padrão, Joyce Ribeiro, Astrid Fontenelle e Ana Fontes. Mais informações: www.plan.org.br