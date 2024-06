CPTM participa do Parque da Mobilidade Urbana, o maior evento do setor da América Latina

O Parque da Mobilidade Urbana, o maior evento de Mobilidade Urbana da América Latina, terá nesta quinta-feira (13/06) a participação da CPTM em um painel que irá discutir o papel dos sistemas de transporte público inteligente na organização das cidades para o benefício da população.

Entre 14h e 15h30, o Diretor de Operação e Manutenção Luiz Eduardo Argenton abordará junto aos demais participantes no painel “Sistema de Transporte Público Inteligente” a implantação de aplicativos móveis para planejamento de viagens e rastreamento em tempo real de ônibus, trens e metrôs e integração de diferentes modos de transporte.

O painel também terá a participação de Letícia Diniz Dominguez Lima, Secretária Adjunta de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São José dos Campos; João Victor Dzeren, Head de CX & Marketing da Autopass; Adriana Nascimento da Silva, Assessora do Banco do Brasil; e a moderação de Emanuele Cassimiro, CPO da Cittamobi.

“Participar deste painel será muito importante para a CPTM, pois temos feito inúmeros esforços para transformar positivamente a experiência do passageiro e poder interagir com especialistas neste assunto ajudará muito neste propósito”, afirma Argenton.

Além disso, nesta edição, que se encerra no dia 14/06, a CPTM apresentará aos participantes do evento, que propõe reunir líderes e especialistas para discutir tendências, desafios e soluções para a mobilidade urbana no Brasil, o simulador de viagens para o treinamento e aperfeiçoamento de maquinistas.

De acordo com a organização do evento, serão apresentadas uma série de palestras, exposições e experiências interativas, com o objetivo de oferecer uma imersão completa no universo da mobilidade urbana. E o transporte público será um dos principais temas abordados, assim como indústria da mobilidade; planejamento da mobilidade urbana nas cidades; e tendências em mobilidade aérea urbana e drones. O evento contará com 8 palcos simultâneos, rodadas de negócios, experiências interativas, exposições, workstations, transmissão ao vivo, espaços de convivência e a loja do Parque da Mobilidade Urbana.

Além disso, um tema central nas discussões será a inclusão e acessibilidade na mobilidade urbana. “Com a desigualdade entre diferentes áreas da cidade, garantir que todos os cidadãos tenham acesso a opções de transporte é fundamental”, afirma a organização do evento.

O Parque da Mobilidade Urbana acontece na Arca (Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, São Paulo) e outras informações sobre o evento, como os painéis e palestrantes convidados, podem ser acessadas no endereço https://parquedamobilidadeurbana.com.br/.