CPTM muda horários das bilheteiras: novas regras a partir de fevereiro

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) implementará uma nova faixa de horário para as bilheteiras em 30 de suas estações, a partir do dia 1º de fevereiro. O funcionamento será restrito das 5h às 21h nas Linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa e 12-Safira. Essa mudança visa otimizar os recursos, considerando o volume reduzido de vendas durante os períodos menos movimentados.

Com a alteração, as bilheteiras não estarão disponíveis para atendimento entre 4h e 5h, bem como das 21h até a meia-noite. Para facilitar a aquisição de bilhetes, os passageiros têm à disposição diversas opções digitais. A compra pode ser feita através do envio de mensagens pelo WhatsApp no número 11 3888-2200 ou pelo aplicativo TOP, que está disponível para download nas lojas Google Play e Apple Store. Além disso, as máquinas de autoatendimento (ATMs) estão distribuídas por todas as estações da CPTM e existem mais de 8 mil pontos de venda na capital e na região metropolitana onde é possível comprar os bilhetes em dinheiro.

A lista completa das estações afetadas pode ser consultada no site oficial www.boradetop.com.br. É importante ressaltar que todos os métodos de compra foram projetados para serem simples e ágeis, permitindo que mesmo os usuários menos familiarizados com tecnologia consigam realizar suas aquisições sem dificuldades.

As estações que passarão a operar com o novo horário contarão com sinalização visual e sonora para informar os usuários sobre as mudanças nos horários das bilheteiras. Além disso, a CPTM intensificará o suporte digital, ampliando o atendimento técnico para seus aplicativos e terminais de autoatendimento. O acompanhamento contínuo dos efeitos dessa alteração será realizado, garantindo ajustes necessários conforme a demanda dos passageiros.