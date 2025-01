Bilheterias de estações das Linhas 1-Azul e 15-Prata terão novo horário de funcionamento

A partir de 15 de janeiro de 2025, as bilheterias de cinco estações da Linha 15-Prata do Metrô passarão a funcionar das 6h às 22h. Já em 29 de janeiro de 2025, a medida será ampliada para 12 estações da Linha 1-Azul. Essa mudança será feita em razão do baixo volume de vendas nos horários de menor movimento – das 4h40às 6h e das 22h à 0h. A iniciativa também busca estimular o uso dos meios digitais para compra de passagens, como o aplicativo TOP, máquinas de autoatendimento e a rede credenciada.

Estações e novos horários:

15/01/2025: Linha 15-Prata – Estações Vila Tolstói, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba e São Mateus

29/01/2025: Linha 1-Azul – Estações Parada Inglesa, Jardim São Paulo, Santana, Luz, São Bento, Liberdade, São Joaquim, Vergueiro, Praça da Árvore, Saúde, São Judas e Conceição.

Com isso, toda a Linha 15-Prata terá o horário das bilheterias ajustado, enquanto 12 estações da Linha 1-Azul passarão a seguir o novo modelo, sendo que as estações Tucuruvi, Portuguesa-Tietê, Armênia e Jabaquara seguirão com os guichês funcionando das 4h40 à 0h.

Opções de compra de bilhetes

Para garantir a praticidade aos passageiros, o Metrô reforça as opções de compra disponíveis:

Aplicativo TOP: disponível para Android e iOS.

WhatsApp: Enviar mensagem para (11) 3888-2200(pagamento via Pix).

Máquinas de autoatendimento: Aceitam cartões de débito.

Rede Credenciada: Relação disponível no site www.boradetop.com.br.

Comunicação com os passageiros

As estações contempladas contarão com ampla divulgação sobre as mudanças, por meio de comunicação visual e sonora, a partir de duas semanas antes das alterações entrarem em vigor.

Demanda:

Segundo estudos do Metrô, apenas 4,5% dos passageiros que compram passagens nos guichês utilizam este serviço nos horários impactados pela mudança, o que representa menos de 0,4% do total de usuários pagantes. O novo horário das bilheterias permitirá concentrar esforços no atendimento geral das estações e no suporte aos passageiros, seguindo o modelo já implantado com sucesso em outras linhas.