CPTM inicia obras para implantação de escadas rolantes na plataforma central da Estação da Luz

A CPTM iniciou nesta semana obras para implantação de duas escadas rolantes na plataforma central da Estação da Luz. Para a instalação dos equipamentos, duas escadas fixas localizadas na plataforma central, que atendem as plataformas 2 e 3, serão removidas. A mudança proporcionará maior fluidez no deslocamento dos passageiros, melhorando a fluidez nos horários de pico, além de mais conforto e agilidade na interligação entre os saguões e a plataforma.

A primeira escada fixa foi interditada na terça-feira (04/03) e foram instaladas sinalizações informativas nos acessos, indicando a existência de obras e orientando os passageiros a utilizarem as novas escadas fixas recentemente inauguradas, as escadas rolantes já existentes na plataforma central, além do elevador para uso exclusivo de pessoas com Deficiência, mobilidade reduzida, gestantes, pessoas com crianças de colo e idosos. Os colaboradores da estação estão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos.

As obras fazem parte do contrato para a construção de um novo túnel, que está em andamento, e ligará o saguão central à Linha 4-Amarela, o que irá reduzir o fluxo de passageiros no trecho que liga CPTM, ViaQuatro e o Metrô. A implantação das escadas tem investimento de R$2,5 milhões. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2025.