CPTM abre viagens extras para o Expresso Turístico no feriado de Carnaval

Quem pretende passar a emenda de Carnaval (12 e 13 de fevereiro) na capital ganhará mais uma opção de lazer. A partir desta quinta-feira (1) estão abertas as vendas de ingressos para as viagens extras do Expresso Turístico da CPTM com destino à Vila de Paranapiacaba, na cidade de Santo André, no ABC paulista.

Em cada viagem serão ofertados 352 assentos na composição do Expresso Turístico, considerando 88 lugares por carro.

Para adquirir os ingressos e mais informações sobre o regulamento de viagem, além dos canais de atendimento, basta acessar a plataforma do Expresso Turístico pelo link

Expresso Turístico

Desde 2009, a CPTM colocou em atividade o Expresso Turístico, passeios de trem que saem da Estação Luz, no centro de São Paulo, com destino à Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes.

O passeio do Expresso Turístico é feito em uma locomotiva a diesel, modelo Alco RS-3 de 1952, que conduz carros de passageiros, de aço inoxidável, fabricados no Brasil pela Budd – Mafersa nos anos 60 e que foram cedidos pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária). Durante a viagem, o turista aprecia a paisagem e conhece um pouco da história dos pontos localizados ao longo da malha férrea.

Atualmente, o embarque é realizado às 8h30 da plataforma 1 da Estação Luz e o retorno das cidades visitadas é às 16h30. No total, são 352 poltronas, além de espaço reservado para cadeira de rodas (com cinto de segurança e ancoragem da cadeira).