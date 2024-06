CPTM abre inscrições para o programa aluno aprendiz nesta segunda-feira (10)

A CPTM abrirá, às 14h desta segunda-feira (10/06), inscrições para processo seletivo para o Programa Aluno Aprendiz. Serão disponibilizadas 32 vagas para o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Deste total, duas são reservadas para pessoa com deficiência, conforme determina a legislação. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do portal https://sp.senai.br/unidade/leopoldina/ até às 21h do dia 20 de junho.



Para participar do certame, os interessados devem ter 18 anos completos até 05 de agosto, quando inicia o curso e, no máximo, 24 anos na conclusão do curso, que terá duração de dois anos. O limite de idade de 24 anos não se aplica a portadores de deficiência. Também é necessário ter concluído o Ensino Médio até o final de 2023 e ter disponibilidade para cumprir o horário na CPTM e na Escola SENAI “Mariano Ferraz”, na Vila Leopoldina, das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

“O programa Aluno Aprendiz pode representar o início de uma jornada na ferrovia. Será possível entender como ela funciona e como a companhia pode fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. O conhecimento adquirido nestes cursos poderá levar esses alunos a um futuro de sucesso”, afirma Pedro Moro, presidente da CPTM.

O processo contará com quatro etapas, todas eliminatórias. A primeira é a avaliação de desempenho escolar por análise do histórico ou boletim escolar – que também determinará a classificação dos candidatos -, seguida pela comprovação dos pré-requisitos, avaliação médica e, por último, a entrega de documentos para matrícula.

No primeiro ano, os alunos aprendizes recebem uma bolsa de estudos que corresponde a um salário-mínimo e, no segundo, a bolsa passa para um salário-mínimo e meio. O período de formação profissional compreende a fase escolar, na qual o aprendiz receberá qualificação técnico-profissional, e a prática profissional: desenvolvida nas dependências da CPTM.



Os candidatos aprovados e classificados até o preenchimento do número de vagas serão convocados para a comprovação dos pré-requisitos e realização da Avaliação Médica Admissional. A lista dos candidatos que deverão efetuar matrícula será divulgada a partir das 14h do dia 25 de julho no endereço eletrônico https://sp.senai.br/unidade/leopoldina/ e também será homologado e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Os candidatos classificados deverão, obrigatoriamente, matricular-se na Escola SENAI “Mariano Ferraz”, no período de 26 a 30 de julho.