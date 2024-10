CPS tem representante em diretoria de organização internacional

O coordenador de Projetos Colaborativos Internacionais (PCIs) da Unidade do Ensino Superior de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza (CPS), Osvaldo Succi Junior, passou a integrar a diretoria executiva da Coil Connect. A organização internacional sem fins lucrativos é voltada ao fortalecimento e apoio às instituições de Ensino Superior que realizam intercâmbios virtuais do tipo Collaborative Online International Learning (Coil).

“Essa metodologia ajuda alunos a desenvolverem habilidades de comunicação, letramento digital e trabalho em equipes internacionais, sempre com uma perspectiva simultaneamente local e global”, avalia Succi. “Para os professores, essa abordagem auxilia na criação de vínculos com instituições internacionais de Ensino Superior e proporciona oportunidades de participação em congressos, escrita de trabalhos em conjunto e desenvolvimento de projetos com apoio financeiro de agências internacionais.”

Prática institucional

A metodologia de desenvolvimento de projetos por meio de intercâmbios virtuais conhecida como Coil congrega mais de 230 instituições de Ensino Superior ao redor do mundo. No CPS, o programa foi rebatizado como Projeto Colaborativo Internacional PCI, ficando sob responsabilidade da Cesu.

Os intercâmbios virtuais no CPS tiveram início em 2013, com a parceria entre a Fatec Americana e a Suny Ulster, faculdade pública nova-iorquina. Desde então, mais de 550 PCIs envolveram cerca de 10,5 mil estudantes de 50 Fatecs, em parceria com jovens de outras 49 instituições de Ensino Superior de 17 países. Levantamento realizado pela Coil Connect mostra que o CPS é a segunda instituição no mundo em quantidade de projetos.

Nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), jovens matriculados nos Ensinos Médio, Técnico e integrado participam de intercâmbios virtuais por meio do Programa de Aprendizagem Colaborativa Internacional (Procin), sob responsabilidade da Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) e do Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec Capacitações) do CPS.

Desde a implantação em 2021, o Procin certificou 86 professores (37 de Etecs e 49 estrangeiros) e 1.932 estudantes. Foram produzidos 36 projetos colaborativos em diversas áreas de conhecimento.