CPS divulga lista oficial de selecionados para Intercâmbio Cultural 2024

É oficial: a Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) divulga a lista de estudantes selecionados para edição 2024 do Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS). Ao todo, são oferecidas 337 bolsas de estudo para cursos de língua inglesa ou espanhola em instituições de ensino da Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Os embarques serão realizados no primeiro semestre de 2025.

Foram selecionados os estudantes com melhor aproveitamento acadêmico das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais. Do total de vagas, 247 são destinadas às Etecs e 90 vagas para Fatecs.

Veja na internet a lista de selecionados: https://www.cps.sp.gov.br/cps-divulga-lista-de-selecionados-para-intercambio-cultural-2024/

Despesas pagas

O intercâmbio prevê um curso intensivo de língua inglesa ou espanhola, com duração de quatro semanas, com as seguintes despesas pagas: passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, chip de internet, seguro-viagem, taxas de emissão de visto de estudante (Visa) e Sevis para entrada nos Estados Unidos, ajuda de custo e tag de identificação das malas.

Não são cobertas despesas com documentos pessoais necessários para a viagem, como passaporte, e custos de deslocamento para obtenção do visto americano.

Mais informações e regulamento, no site da Arinter https://arinter.cps.sp.gov.br/editais-abertos