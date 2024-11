CPI das Bets convoca Gusttavo Lima para depoimento

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal deu um passo significativo nesta terça-feira (26) ao aprovar a convocação do renomado cantor sertanejo Gusttavo Lima. A CPI, que tem um prazo de 116 dias para concluir suas investigações, busca esclarecer a influência dos jogos de apostas online no orçamento familiar brasileiro e possíveis conexões com atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), responsável pelo requerimento de convocação, destacou a importância do depoimento de Gusttavo Lima para elucidar seu envolvimento em campanhas publicitárias financiadas por empresas de apostas. “É fundamental entender o nível de participação do cantor nesse mercado, incluindo possíveis recebimentos irregulares ou envolvimento em práticas antiéticas ou ilegais“, afirmou a senadora.

Paralelamente, a CPI também solicitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira referentes a Gusttavo Lima e à empresa Balada Eventos e Produções LTDA., da qual ele é sócio. Essa ação visa aprofundar a investigação sobre eventuais irregularidades financeiras.

O nome do cantor surgiu no contexto da Operação Integration, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga um esquema suspeito de lavagem de dinheiro. Durante essa operação, foi detida a influenciadora Deolane Bezerra, que permaneceu sob custódia por 15 dias.

Além do cantor sertanejo, a CPI aprovou um convite para que o influenciador Felipe Neto compareça à comissão. Ele será questionado sobre sua relação com a casa de apostas Blaze, com a qual realizou ações publicitárias em 2023. Vale ressaltar que convites não obrigam os convidados a comparecerem, ao contrário das convocações.

A lista de convidados também inclui representantes de empresas de apostas operantes no Brasil, como Pixbet, Pix2Pay (PixtoPay), Multibet e Upbet. Na última semana, foram convocadas as influenciadoras Deolane Bezerra e GKay; os cantores Jojo Todynho e Wesley Safadão; e o humorista Tirulipa, cujos depoimentos ainda serão agendados.

É comum que os investigados recorram ao Supremo Tribunal Federal para assegurar o direito ao silêncio durante as investigações da CPI, como uma estratégia para se protegerem contra acusações potenciais. Essa comissão busca não apenas compreender o impacto econômico das apostas online nas famílias brasileiras, mas também investigar o papel dos influenciadores na promoção desses jogos nas redes sociais.