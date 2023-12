CPI da Câmara de São Caetano cria e-mail para reclamações sobre a Enel

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Enel na Câmara de São Caetano do Sul criou um e-mail para que os munícipes possam encaminhar suas solicitações e reclamações contra a empresa de distribuição de energia que atua na cidade e na Grande São Paulo.

Essa ferramenta foi idealizada para que a CPI da Enel, instalada pelo Poder Legislativo em meados de novembro, possa investigar os motivos e responsabilidades acerca da falta de fornecimento de energia elétrica no município em razão do vendaval que atingiu a cidade no dia 3.

O munícipe que desejar registrar a sua reclamação pode encaminhar um e-mail para enel.cpi@camarascs.sp.gov.br.

Presidente da CPI, o vereador Caio Salgado (PL) explica os objetivos da apuração. “Essa CPI vai averiguar a negligência da Enel durante os acontecimentos do dia 3 de novembro. Essa é uma resposta da Câmara Municipal para os moradores que foram prejudicados pela falta de energia”, afirmou. “Vamos lutar pela melhoria dos serviços da concessória e no reparo aos moradores de São Caetano que tiveram perdas consideráveis”, complementou o presidente da CPI.

Além de Caio Salgado, a CPI da Enel é composta pelos vereadores Américo Scucuglia (PTB), relator, e os membros Thai Spinello (sem partido), Mauricio Fernandes (PL) e Marcos Fontes (PSDB). O prazo para apresentação do relatório final é de 120 dias a partir do início dos trabalhos.