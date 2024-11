CPI da Bets convoca suposto responsável pelo “Jogo do Tigrinho”

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets está programada para ouvir, na próxima terça-feira, 26, o depoimento do empresário Fernando Oliveira Lima, popularmente conhecido como Fernandin OIG. Ele é apontado como figura central na operação do controverso “Jogo do tigrinho” em território brasileiro.

A convocação de Lima foi proposta pela relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke, representante do partido Podemos-MS. Durante a sessão deliberativa realizada na última terça-feira, 19, o colegiado aprovou um total de 169 requerimentos referentes a depoimentos e solicitações de informações.

Fortune Tiger

O aplicativo Fortune Tiger, que ficou conhecido popularmente como “jogo do tigrinho”, foi desenvolvido pela empresa PG Soft, com sede em Malta, e opera como uma máquina caça-níqueis digital. A senadora Soraya destacou a One Internet Group (OIG), pertencente a Oliveira Lima, como responsável por promover o jogo no Brasil. Em resposta, a empresa afirmou que suas atividades estão restritas à publicidade em redes sociais e negou qualquer vínculo formal com a PG Soft.

“A empresa está sob suspeita de facilitar apostas online, o que levanta questões sobre possíveis práticas ilegais e lavagem de dinheiro. O depoimento de Fernando é crucial para elucidar as atividades da empresa e as táticas utilizadas para promover o jogo”, salientou Soraya ao justificar o pedido de convocação.

CPI das Bets

Além disso, a CPI das Bets planeja escutar autoridades de Pernambuco envolvidas no combate ao jogo do bicho e às apostas esportivas online. Entre os convidados estão Alessandro Carvalho Libório, secretário de Defesa Social; Paulo Gustavo Gondim Borba Correia, diretor metropolitano da Polícia Civil; e Renato Márcio Rocha Leite, delegado-geral da Polícia Civil.

O senador Izalci Lucas (PL-DF), autor dos requerimentos para ouvir essas autoridades, ressaltou que a Secretaria de Defesa Social e a Polícia Civil de Pernambuco têm sido fundamentais na Operação Integration. Lançada em setembro de 2024, essa operação visa desmantelar um esquema de apostas ilegais que teria movimentado bilhões de reais através de práticas ilícitas envolvendo jogos de azar.