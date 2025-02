CPB lança documentário “Mulheres no pódio” em homenagem às atletas

No ano em que comemora os seus 30 anos de história, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com a Bushatsky Filmes, lança no próximo dia 8 de março, o documentário MULHERES NO PÓDIO em homenagem às atletas paralímpicas com histórias inspiradoras.

A obra, que tem estreia agendada para o Dia Internacional da Mulher, às 22h30 (de Brasília), no sportv e no Globoplay, acompanha atletas como a lançadora e arremessadora Tuany Barbosa, a halterofilista Mariana D’Andrea e a mesatenista Sophia Kelmer, cujas trajetórias ilustram a resiliência e a paixão pelo esporte. A nadadora multimedalhista Carol Santiago também tem participação no filme.

A carioca Tuany, ex-atleta de judô, reinventou-se no atletismo após um acidente, conquistando a medalha de prata no arremesso de peso e o bronze no lançamento de disco nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019. Já a paulista Mariana, atleta com nanismo e que pratica halterofilismo, ganhou a medalha de ouro na categoria até 73kg nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e é dona do atual recorde mundial da sua classe, com 151kg.

A também carioca Sophia, no tênis de mesa, destacou-se com a prata no individual feminino e o bronze nas duplas no Parapan de Santiago 2023, além de ser tetracampeã brasileira na classe 8 (para atletas com deficiência física). Foi ainda a brasileira mais jovem (16 anos) a participar dos Jogos de Paris 2024.

A pernambucana Carol Santiago, que também conta com uma participação no filme, é a atual recordista mundial dos 50m livre de natação e somou, entre outros feitos, o ouro nos 50m livre, 100m livre e 100m costas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, quando se tornou a mulher mais vencedora do esporte paralímpico do país na história da competição.

“Elas vivem uma dupla vulnerabilidade – por serem mulheres e por terem uma deficiência – e precisam superar esses dois estereótipos para serem reconhecidas unicamente como atletas. Sabemos que esse desafio é imenso”, ressalta a psicóloga esportiva Bruna Bardella, sintetizando a luta diária dessas mulheres, que encontraram no esporte uma ferramenta de transformação.

O filme ainda reúne relatos de familiares, jornalistas especializadas e membros de equipe técnica das atletas paralímpicas. “Ao entrar no Movimento Paralímpico, percebemos que fazemos parte de uma rede de apoio. Meu papel é minimizar as barreiras de gênero para que a atleta possa treinar intensamente, competir e conquistar vitórias”, afirma a ginecologista do CPB, Maíta Pode de Araújo.

A obra abre espaço também para discussões sobre o corpo, a saúde e a vida da mulher, abordando temas como menstruação, gravidez, maternidade, assédio e relações afetivas. “Se o esporte tivesse uma cara, seria a cara de uma mulher. Porque esporte é amor, luta, entrega e dedicação. Na história da relação da humanidade com o esporte, ninguém nunca precisou lutar tanto pelo queria como as mulheres”, conclui a jornalista esportiva e narradora do sportv Isabely Morais.

“O lançamento do filme é uma oportunidade para celebrar as vitórias dessas mulheres e refletir sobre os desafios que enfrentaram para chegar aos pódios. A obra contribuirá para a valorização e o reconhecimento das atletas paralímpicas e para fortalecer o Movimento Paralímpico brasileiro como um todo. Além disso, a maior participação feminina no esporte adaptado é um dos pilares do nosso planejamento estratégico, que estamos, neste presente momento, revisitando, e a promoção dos feitos e das trajetórias delas contribuem para o aumento da conscientização da população em relação à inclusão das mulheres com deficiência na sociedade por intermédio do esporte“, afirmou José Antônio Freire, presidente do CPB.

A sensibilidade na abordagem de narrativas transformadoras também marca a trajetória do diretor André Bushatsky, cujo portfólio abrange ficção, documentário, adaptações literárias, programas de televisão e publicidade. Desde 2023, o cineasta intensifica seu interesse por retratar o universo paralímpico – em produções como a série DA INCLUSÃO AO PÓDIO e o documentário O INSTANTE DECISIVO – e agora prepara novos projetos com essa mesma temática para ainda este ano.

André conta que pôde conhecer de perto a história de atletas que admira e registrar suas trajetórias com a profundidade que merecem neste filme. “‘Mulheres no Pódio’ me permitiu não apenas explorar mais uma camada do universo paralímpico, mas também olhar para questões que fazem parte da vivência feminina no esporte, temas que muitas vezes ficam em segundo plano, mas que são fundamentais para entendermos a experiência dessas atletas em sua totalidade.”

O documentário foi produzido pela Bushatsky Filmes e patrocinado pela Toyota, por meio da Lei do Audiovisual. “Alinhados ao Toyota Way, acreditamos que nossa responsabilidade vai além das nossas operações. O esporte é uma poderosa ferramenta de transformação e inclusão. Patrocinar este filme nos permite dar visibilidade a histórias de mulheres inspiradoras e reforçar nosso compromisso em promover um mundo mais acessível e equitativo para todos“, explica Otacílio do Nascimento, gerente de comunicação corporativa da Toyota e diretor da Fundação Toyota.