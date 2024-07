Coursera lança 7 novos cursos de IA para capacitação profissional

No mês em que se é comemorado o Dia de Valorização da IA (16 de julho), a Coursera, plataforma líder de aprendizagem online, anunciou diversas novas iniciativas destinadas a capacitar estudantes e instituições em habilidades essenciais de IA generativa, preparando-os para aproveitar o poder transformador desta tecnologia. Entre as novas ações, estão novos conteúdos e credenciais focados em IA generativa, melhorias no portfólio existente de certificados profissionais com atualizações específicas de IA generativa, atualizações para o Coursera Coach e uma expansão da Academia de IA Generativa para ajudar as empresas a formar suas equipes com essas habilidades.

De acordo com O Futuro do Trabalho no Campo de Ciência de Dados e Inteligência Artificial no México 2024 , realizado pelo Observatório do Conhecimento da Universidade Internacional de La Rioja (UNIR), hoje há 95% mais vagas de emprego do que há um ano, a oferta relacionada à inteligência artificial está crescendo imparavelmente no país. Esses novos lançamentos visam atender à crescente demanda por competências de IA generativa em todo o mundo e no México. Até agora, houve mais de 2 milhões de inscrições globalmente em mais de 250 cursos e projetos de inteligência artificial generativa na Coursera e mais de 20 mil inscrições no México.

“À medida que a revolução GenAI se desenrola, os profissionais no Brasil enfrentam desafios sem precedentes em termos de segurança no emprego, e as empresas estão lutando para acompanhar. Os trabalhadores devem agora demonstrar suas habilidades GenAI para garantir o emprego e avançar em suas carreiras”, disse Jeff Maggioncalda, CEO da Coursera. “Reconhecemos nossa responsabilidade coletiva de aproveitar o poder transformador da GenAI, transformando-a em um poderoso motor de oportunidades para todos no Brasil.”

As novas iniciativas que a Coursera anunciou hoje incluem:

7 novos cursos, especializações e certificados de IA generativa dos principais parceiros Certificado de IA Generativa para Habilidades de Desenvolvimento de Software da DeepLearning.AI – projetado para desenvolvedores e engenheiros de software em todos os estágios de suas carreiras, este programa explorará como funcionam os grandes modelos de linguagem (LLMs), sua arquitetura e suas aplicações em várias tarefas de codificação. Programação com IA Generativa curso do Indian Institute of Technology Guwahati – projetado para desenvolvedores de software, líderes de tecnologia ou entusiastas de IA, este curso prático explora como as ferramentas IA generativa podem transformar o fluxo de trabalho de codificação. Certificado de Graduação em Inteligência Artificial da Universidade Boulder do Colorado – este programa abrangente ajuda os alunos a construir uma base sólida nos principais tópicos de IA, incluindo IA generativa, processamento de linguagem natural, visão computacional e ética. IA Generativa em Marketing , Especialização da Darden School of Business (Universidade da Virgínia – USA) – esta série de quatro cursos explora como as estruturas, aplicações e considerações da inteligência artificial são essenciais para criar e sustentar uma solução de marketing de IA eficaz. IA Generativa Responsável , Especialização na Universidade de Michigan –ao explorar as possibilidades e riscos da IA Generativa, os alunos serão capazes de identificar impactos relevantes para as operações de negócios, os consumidores, a sociedade e o meio ambiente. Curso de Gestão de Mudanças para IA Generativa , curso na Universidade Vanderbilt –aprofundará as estratégias e estruturas necessárias para que as organizações implementem e se adaptem com sucesso à inteligência artificial generativa. IA Generativa para Crianças, Pais e Professores , curso na Universidade Vanderbilt – projetado como um recurso para pais e professores, este curso gratuito ajudará as crianças a navegar em um mundo repleto de IA generativa. Ele ensinará as crianças a usá-la para inovar, resolver problemas, dar sugestões multimodais e envolver-se no pensamento criativo.

Aprimoramento de 8 certificados profissionais básicos da IBM, Microsoft e Meta com atualizações de IA generativa, incluindo atividades, leituras e vídeos: Analista de Dados da IBM Engenharia de Dados da IBM Ciência de Dados da IBM Desenvolvedor de Software Full Stack da IBM Analista de Cybersegurança da Microsoft Analista de Dados Power BI da Microsoft Análise de Marketing do Meta Marketing de Redes Sociais do Meta

Expansão da GenAI Academy com ‘GenAI for Teams’: este novo catálogo das principais instituições de pesquisa e empresas irá equipar as equipes com habilidades de IA Generativa adaptadas às suas funções de negócios. Com aplicativos do mundo real e prática segura, as empresas podem usar a GenAI Academy para desbloquear inovação e produtividade em equipes funcionais. IA Generativa para equipes de software e produto (mais de 100 cursos) : simplifica tarefas rotineiras, como geração de código e documentação, liberando tempo valioso para criar e lançar ofertas diferenciadas e de maior valor. IA Generativa para equipes de dados (mais de 70 cursos): otimiza tarefas complexas, como análise e visualização de dados, permitindo insights mais profundos e recomendações de negócios mais precisas. IA Generativa para equipes de marketing (mais de 60 cursos) : maximiza a vida útil do cliente com insights mais profundos, personalização de conteúdo e segmentação mais eficiente em escala.

Lançada em janeiro de 2024, a Academia de IA Generativa (GenAI) da Coursera foi projetada para capacitar executivos e seus funcionários com as habilidades necessárias para prosperar em um local de trabalho baseado em IA. Ela oferece uma combinação única de programas básicos de alfabetização e educação executiva das principais universidades de pesquisa e empresas na vanguarda da IA, incluindo Microsoft, Stanford Online, Vanderbilt University, DeepLearning.AI, Fractal Analytics, Google Cloud e AWS.

Apresentando o Coursera Coach como uma experiência complementar: o Coursera Coach, lançado em 2023, fornece orientação baseada em IA na experiência de aprendizagem. Estará disponível como uma funcionalidade extra dos cursos, tornando-se uma parte mais integrada da jornada do aluno. O Coursera Coach atuará como um guia interativo, permitindo que aos alunos: Fazer perguntas para esclarecer o material e manter-se atualizado. Resumir as principais conclusões para poder tomar notas de forma mais eficiente. Usufruir de questionários e testes para solidificar o conhecimento e identificar lacunas. Explorar como a aprendizagem está alinhada aos objetivos atuais ou futuros

A Coursera está aproveitando o poder da IA generativa para transformar o aprendizado online. A plataforma agora oferece traduções baseadas em IA para mais de 4.600 cursos e 55 certificados profissionais em 21 idiomas, incluindo espanhol, tornando a educação mais acessível a um público global. O Course Builder com tecnologia de IA agiliza a criação de conteúdo, permitindo que instituições e empresas desenvolvam cursos personalizados com eficiência. Além disso, a Coursera está comprometida em manter a integridade acadêmica por meio de um novo conjunto de ferramentas baseadas em IA que fortalece os processos de avaliação e classificação, garantindo aprendizado genuíno e desenvolvimento de habilidades.