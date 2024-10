 “Costura Criativa” capacita mais de 30 moradoras do ABC na área têxtil

Eliana de Melo é uma das mulheres,moradoras do entorno do Polo Petroquímico do Grande ABC, que mudaram a rotina recentemente para ampliar a capacitação profissional. Ela faz parte da turma de alunas selecionadaspara a 3ª edição do Curso de Costura Criativa oferecido pela Braskem, empresa de resinas termoplásticas com sede em Mauá, e tem tido a oportunidade de conhecer métodos de confecção de peças e importância da economia circular no desenvolvimento de atividades.

“Minha expectativa em relação ao processo de formação é desenvolver habilidades práticas que me permitam criar peças únicas e personalizadas. Além disso, espero aprender técnicas que estimulem a minha criatividade e, ao mesmo tempo, proporcionem um espaço para a autoexpressão”, conta a aluna.

Além de conhecimento, a iniciativa tem como objetivo promover o empreendedorismo e, consequentemente, a maior autonomia no mercado de trabalho. E o cenário do setor tem trazido projeções positivas. Segundo dados do Observatório Nacional da Indústria (ONI), núcleo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgados no ano passado, estima-se que até 2030, cerca de 1 milhão de empregos serão gerados no país pela economia criativa.

No caso do segmento de moda ou vestuário, o estudo Brazil Apparel Market Overview (em livre tradução: Visão geral do mercado de vestuário no Brasil), da ReportLinker, reforça as boas estimativas ao indicar taxa de crescimento anual de 4,3% no período de 2023 a 2027.

Se as perspectivas são otimistas, ganha importância a capacitação, já que também instrui as alunas para o mercado. Realizado, em parceria com a Prefeitura de Mauá e com o SENAI, o curso é ministrado por especialistas da instituição de ensino. Além disso, “durante o processo de formação, são utilizadas máquinas industriais. Dessa forma, as participantes são preparadas para atuar em empresas da área têxtil também. Estimulamos o aperfeiçoamento de técnicas, a empregabilidade e, consequentemente, a possibilidade de aumento da renda das famílias”, explica Gabriel Henrique Ferreira, em nome da Braskem.

Vidas transformadas

Cibele Lima Costa também é uma das alunas que destaca a importância da qualificação para que moradoras do entorno possam ingressar nesse mercado, seja de forma autônoma ou na conquista de uma vaga em empresa do segmento. “É uma oportunidade para entrar na área da costura industrial e até mesmo para quem quer abrir seu próprio negócio. Minha expectativa é desenvolver o que tenho aprendido em vários modelos de roupas e também na área do artesanato”, revela.

Assim, como Cibele, outras alunas têm visto no curso a oportunidade de empreender iniciativa que tem registrado crescimento no país. Divulgada no primeiro semestre deste ano, a pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo 2023, de autoria do SEBRAE e da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), aponta que o Brasil tem 90 milhões de empreendedores, figurando entre os dez países com mais pessoas criadoras e administradoras do próprio negócio.

Em meio a esse cenário, o curso tem tido crescimento na oferta de vagas. Realizadas no ano passado, as duas primeiras edições do Costura Criativa tiveram, cada uma, mais de 20 mulheres, formando no total 51 alunas. Já a edição de 2024 registrou mais de 600 pessoas inscritas para as mais de 30 vagas disponíveis.

Sustentabilidade

A promoção da sustentabilidade também é um dos pilares do projeto Costura Criativa. Desde a primeira edição, os participantes têm tido a oportunidade de aprender como confeccionar novos produtos a partir de uniformes antigos da Braskem. É uma forma de dar outra destinação para os tecidos criando itens de moda, por meio de iniciativa de economia circular.

Considerando, novamente, as duas edições do ano passado, cerca de 700 uniformes deram origem a 880 novos itens como ecobags, mochilas, sacochilas, aventais, pastas de notebook e nécessaires. Outras práticas de ESG também são reforçadas no projeto, como a interação e o networking entre os participantes do curso com profissionais da área e instrutores.

As aulas

O projeto oferece 200 horas de capacitação e certificação do SENAI, instituição reconhecida em todo o território nacional. As aulas são realizadas na ECOSOL – Casa da Economia Solidária, em Mauá, com duas turmas de 20 alunas, nos períodos da manhã e vespertino, formadas por moradoras de Santo André, Mauá e Parque São Rafael (São Paulo), localidades que ficam próximas ao Polo Petroquímico.

O Costura Criativa é apenas um dos projetos da Braskem para a comunidade. Outros como o Empreendedoras Braskem, o Ser + e o Valorize também visam trazer benefícios com foco em geração de renda, capacitação e sustentabilidade nos bairros próximos à empresa..

“Através dos projetos sociais temos nos aproximado da comunidade e conseguido entender como nosso negócio pode contribuir, cada vez mais, para a região. Buscamos melhorar a vida das pessoas através da química e do plástico, criando soluções mais sustentáveis”, finaliza Ferreira.

A formatura dos alunos da 3ª edição do Curso de Costura Criativa acontecerá em novembro. Para conhecer mais sobre a Braskem e os projetos da empresa, acesse https://www.braskem.com.br/projetos-e-iniciativas .