Corrida no Ipiranga abre as comemorações do 7 de Setembro

O bairro do Ipiranga começará as comemorações do 7 de Setembro com corrida de rua. O XIX Troféu Independência, que contará com corridas de 5K, 10K, Especial e Camihada, vai percorrer as ruas pelas quais aconteceram os fatos históricos há 202 anos.

O evento, que já está com inscrições abertas, será no sábado, a partir das 6h30, contará com 5 mil participantes celebrando a data e é promovido pela JJS Eventos, empresa de José João da Silva, Atleta Olímpico e Bicampeão da São Silvestre; e do Campeão Mundial Interclubes de Basquetebol, Renato Elias.

Conforme explica José João da Silva, esta 19a edição será especial pois ela retorna depois de uma pausa de cinco anos devido à pandemia e também pela Reforma do Museu do Ipiranga. “Vamos comemorar os 202 anos da Independência do Brasil de forma majestosa. Tivemos a pandemia, a pausa pela reforma, mas em compensação a prática da corrida de rua aumentou muito. Teremos corredores amadores e profissionais celebrando este fato histórico tão importante ao nosso País”.

Prêmios e inscrições

Além dos troféus para os cinco primeiros colocados feminino e masculino para as corridas 5K e 10K, serão oferecidos aos participantes da Corrida 10K prêmios em dinheiro, tais como: 1º Colocado Masculino e Feminino – R$ 1.500,00, 2º Colocado Masculino e Feminino – R$ 1.000,00, 3º Colocado Masculino e Feminino – R$ 800,00, 4º Colocado Masculino e Feminino- R$ 600,00, 5º Colocado Masculino e Feminino – R$ 400,00, além dos troféus e medalhas que cada um ganhará.

As inscrições estão disponíveis nos sites e apps Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Sports.

O XIX Troféu Independência conta com o Apoio do Hospital Edmundo Vasconcelos e Montevergine, Apoio Oficial da Prefeitura de São Paulo e da Federação Paulista de Atletismo (FPA) e apoio de mídia da Rádio Transamérica. O regulamento e todas as informações podem ser conferidos no site oficial https://www.trofeuindependenciabrasil.com.br/ e na nova página do Instagram https://www.instagram.com/trofeucorridabr/

Serviço:

XIX Troféu Independência do Brasil

Data: 07/09/2024 (sábado)

Horário: 6h30

Local: Parque Independência

Endereço: Av. Nazaré, s/n – Ipiranga, São Paulo – SP, 04263-200

Valor: R$ 155,00 + taxas

Inscrições: Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Sports

Regulamento e informações: https://www.trofeuindependenciabrasil.com.br/

Retirada do Kit Participação

Data: 06/09/2024 (sexta-feira)

Horário: Das 9h às 20h

Local: Parque da Independência – Av. Nazaré S/N – Ipiranga (Local do Evento)