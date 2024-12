Corrida de São Silvestre completa 100 anos

A tradicional Corrida de São Silvestre, que neste ano celebra um marco significativo ao completar 100 anos, contará com uma participação feminina inédita, alcançando quase 40% dos 37,5 mil corredores inscritos.

O evento, já é um ícone do calendário esportivo brasileiro. Ao longo de um século, a prova não apenas sobreviveu a diversas adversidades, mas também evoluiu para refletir a diversidade da sociedade.

Dona Therezinha, uma entusiasta da corrida, exemplifica o espírito resiliente que caracteriza muitos participantes. Com 88 anos e pelo menos 15 edições na bagagem, ela revela sua determinação: “Doente ou saudável, nada me impede de correr”. Sua trajetória no atletismo começou como uma solução prática para conciliar suas responsabilidades diárias.

Cerca de 1.200 corredores na faixa etária acima dos 71 anos estarão presentes nesta edição. Dona Therezinha é destacada como a participante mais velha do evento. Já entre os homens, seu Sebastião, de 94 anos e residente de Macaé, no Rio de Janeiro, possui uma longa história com a corrida, tendo participado da prova por quase três décadas.

“A corrida é excelente. Conhecemos muitos amigos e sempre encontramos velhos colegas”, expressa Sebastião sobre a camaradagem que se estabelece entre os competidores.

A São Silvestre se destaca não apenas pela longevidade, mas também pela inclusão. O diretor da prova, Erick Castelhero, mencionou o crescimento nas inscrições: “Com 35 mil vagas disponíveis nos últimos anos, este ano chegamos a 37,5 mil participantes. Se as inscrições fossem abertas por mais tempo, poderíamos facilmente atingir números ainda maiores”.

O percurso de 15 quilômetros tem início e fim na icônica Avenida Paulista e passa por diversos pontos históricos da cidade. Ao longo dos anos, a corrida já foi realizada em diferentes horários e formatos; desde 2012 ocorre durante a manhã e se consolidou como um grande evento que reúne gerações em um mesmo espaço.

A São Silvestre representa mais do que uma simples competição; é um verdadeiro festival de vitalidade que une atletas de todas as idades e perfis em uma celebração do esporte.