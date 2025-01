Corrida de Bell Marques em Salvador tem inscrições esgotadas em tempo recorde

As inscrições para a Corrida 100% Você, promovida por Bell Marques e seus filhos Pipo e Rafa Marques, já estão esgotadas, confirmando o enorme sucesso do evento que acontecerá no próximo 26 de janeiro de 2025, em Salvador. Com largada no Maho Beach Club, na nova orla da capital baiana, o evento terá percursos de 5km e 10km, prometendo não apenas um desafio esportivo, mas uma verdadeira celebração de saúde, bem-estar e música.

Além da participação especial da família Marques, o evento contará com uma experiência completa para os participantes, incluindo camisa exclusiva, número de peito, medalha para os que completarem a prova e brindes especiais. O ponto alto será o after-party no Maho Beach Club, que promete animar a todos com música e diversão, encerrando o dia de forma inesquecível.

O entusiasmo está à flor da pele! Bell, Pipo e Rafa Marques, Ana Marques, Mari Gonzalez e Pati Guerra já estão nos preparativos e, nesta semana, a família acordou cedo para conhecer o circuito oficial e se aquecer para o grande dia. Além disso, o evento tem gerado um burburinho nas redes sociais, com Ivete Sangalo, Durval Lelys, Pati Guerra e outros artistas se manifestando sobre a corrida, compartilhando a empolgação para o grande dia.

“A corrida vai ser um momento de celebração com quem nos acompanha. Queremos incentivar todos a adotar um estilo de vida saudável e, claro, nos divertir muito juntos”, declara Bell Marques.

A Corrida 100% Você é promovida pela 100% Você, marca que busca integrar saúde e bem-estar com seus suplementos inovadores, como o Choco Energy, lançado em 2024. A marca reflete o compromisso da família Marques com um estilo de vida saudável, reunindo pessoas para uma experiência única em Salvador.

Dicas para os participantes:

Escolha o tênis certo: Garanta conforto e segurança durante o percurso.

Cuide da alimentação : Opte por alimentos leves antes e após a corrida, como frutas e cereais.

Não pule o aquecimento: Prepare seu corpo com alongamentos e exercícios leves.

Agora, é só contar os dias para o evento que vai agitar Salvador! Para quem garantiu sua vaga, a expectativa é de viver uma experiência inesquecível com a energia contagiante de Bell e sua família.