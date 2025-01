Corrida 100% Você de Bell Marques atrai grandes marcas em Salvador

A Corrida 100% Você, evento promovido por Bell Marques e seus filhos Pipo e Rafa, ganhou ainda mais força com o anúncio de novos patrocínios para a edição de 2025. O evento, que acontecerá no dia 26 de janeiro na nova orla de Salvador, contará com marcas renomadas como will bank, Gatorade e Shopping da Bahia, reforçando o caráter de grande celebração do estilo de vida saudável que a corrida propõe.

A corrida, que terá largada no Maho Beach Club e distâncias de 5km e 10km, promete ser muito mais do que uma competição esportiva. Será um verdadeiro festival de saúde, música e diversão, com a participação de Bell, Pipo e Rafa Marques, que estarão ao lado dos corredores incentivando-os a superar seus limites enquanto celebram juntos um estilo de vida ativo e saudável. Após a corrida, todos terão a oportunidade de relaxar e se divertir no after-party no Maho Beach Club, com muita música e animação.

will bank, banco digital que busca tornar a relação dos brasileiros com o dinheiro mais simples e interessante, chega como patrocinador, somando forças com Gatorade, a bebida esportiva mais famosa do mundo, que garante o suporte de hidratação para os corredores, e o Shopping da Bahia, um dos maiores e mais tradicionais empreendimentos do estado, que é referência no varejo baiano.

“Estamos muito felizes com o apoio dessas grandes marcas para a Corrida 100% Você. O evento tem tudo para ser um sucesso e criar uma experiência inesquecível para todos os participantes. Vamos celebrar o estilo de vida saudável, o entretenimento e a alegria de estar juntos, compartilhando momentos de superação e diversão”, comenta Bell Marques.

A movimentação nas redes sociais tem sido intensa e crescente, com grande entusiasmo por parte de fãs e seguidores. A expectativa é de que grandes artistas baianos se juntem à corrida, como Ivete Sangalo e Durval Lelys, que já demonstraram interesse em participar, além de outros nomes do cenário local. A repercussão nas redes está gerando um verdadeiro burburinho, o que só aumenta as expectativas para o evento.

As inscrições para o evento estão abertas, mas as vagas são limitadas. Para garantir a participação e viver essa experiência única, basta acessar o site www.ticketsports.com.br e garantir o seu lugar. Não perca a chance de correr com Bell Marques e celebrar a saúde e o bem-estar em um dos cenários mais lindos de Salvador.

Sobre a 100% Você

A 100% Você é uma marca focada na promoção de saúde e bem-estar por meio de suplementos alimentares de alta qualidade. Seu objetivo é oferecer produtos inovadores, com resultados reais, que ajudam as pessoas a alcançarem seus objetivos de saúde e melhorar sua qualidade de vida.