“100% Você” promove sua primeira corrida em Salvador com Bell Marques, Rafa e Pipo Marques

No dia 26 de janeiro de 2025, Salvador receberá a primeira corrida promovida pela 100% Você, marca de suplementação criada por Bell Marques e seus filhos, Pipo e Rafa Marques. O evento será realizado na nova orla da capital baiana com largada no Maho Beach Club e promete unir saúde, bem-estar e diversão. Com distâncias de 5km e 10km, a corrida contará com a presença de Bell, Pipo e Rafa, que estarão incentivando os participantes a superarem seus limites, enquanto celebram um estilo de vida saudável.

A largada será às 06h, e os inscritos terão acesso ao evento (corrida + after), uma camisa exclusiva, número de peito, medalha para quem concluir a prova e brindes especiais. O evento ainda terá encerramento com um after-party repleto de música e descontração no próprio Maho Beach Club.

Após anos de sucesso no carnaval, Bell Marques agora convida seus fãs a viverem um momento diferente: ao lado dos filhos e sócios Rafa e Pipo, ele leva para as ruas de Salvador sua paixão por um estilo de vida ativo e saudável. “A corrida vai ser um momento de celebração com quem nos acompanha, além de ser uma forma de integrar o que fazemos com o que acreditamos. Queremos incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida saudável e, ao mesmo tempo, nos divertir muito juntos”, afirma Bell, que agora também dedica sua energia à promoção da saúde com a 100% Você.

A divulgação nas redes sociais tem sido um sucesso. Bell publicou um vídeo convidando o público para o desafio de correr com ele, e o post gerou grande repercussão, especialmente entre as personalidades baianas. Ivete Sangalo comentou: “Vou me preparar!” e Durval Lelys disse: “Rapaz, também vou, viu?!” Com toda essa movimentação, a expectativa é que a Corrida 100% Você seja não apenas um evento para promover um estilo de vida saudável, mas também um encontro de grandes artistas.

A 100% Você, lançada em junho de 2024, traz como carro-chefe o Choco Energy, um suplemento energético com cafeína microencapsulada e baixo teor de calorias. Apresentado na NaturalTech 2024, maior feira de suplementos da América Latina, o produto está inovando o mercado ao unir saúde e energia.

Para viver essa experiência única com Bell, Pipo e Rafa Marques, conquistar sua medalha e curtir o after-party, basta acessar o site www.ticketsports.com.br e se inscrever.

Sobre a 100% Você:

A 100% Você é uma marca dedicada a promover saúde e bem-estar por meio de suplementos alimentares de alta qualidade. Seu objetivo é combinar nutrição eficaz, resultados reais e sabores incríveis, ajudando os clientes a alcançarem seus objetivos de saúde e melhorar sua qualidade de vida.