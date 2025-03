Corrida da Soldiers e prefeitura reúne 600 mulheres em Cajamar

No último domingo (16), Cajamar recebeu a 1ª Cajamar Run Mulher. O evento, promovido pela Soldiers Nutrition em parceria com a Prefeitura de Cajamar, reuniu mais de 600 mulheres em uma celebração ao esporte e à qualidade de vida.

Com largada no Estádio de Futebol Antônio Fachina, a corrida contou com a participação de mulheres que receberam kits contendo suplementos da Soldiers Nutrition.

“Essa corrida foi um marco para Cajamar e para o incentivo ao esporte feminino. O sucesso foi tão grande que já foi confirmado que todo ano teremos uma Cajamar Run Mulher”, destacou Fabiula Freire, COO da Soldiers Nutrition.

Todos os participantes ganharam um kit de produtos da Soldiers Nutrition. Após o pódio, a programação seguiu com uma aula de ritmos comandada por Lu Domiengues, encerrando o evento com muita dança.

“Estamos muito animados de fazer esse movimento junto com a prefeitura de Cajamar. É muito bom ver tanta gente engajada em prol da saúde. Tem uma frase que gosto demais: quem tem saúde, tem vários objetivos na vida; quem não tem saúde, só tem um objetivo na vida”, afirmou Yuri Abreu, CEO da Soldiers Nutrition.

Parceria para o desenvolvimento

A Cajamar Run Mulher marca o início de uma parceria entre a Soldiers Nutrition e a Prefeitura de Cajamar. A chegada da empresa à cidade, com a inauguração de sua nova fábrica nos próximos meses, promete fortalecer a economia local e gerar novas oportunidades.

“A Soldiers Nutrition vem para Cajamar não apenas para incentivar o esporte, mas também para contribuir com o desenvolvimento econômico do município. Nossa nova fábrica trará empregos e movimentará o setor logístico da região”, afirmou Yuri Abreu, CEO da Soldiers Nutrition.

Próxima edição confirmada

O sucesso da 1ª Cajamar Run Mulher garantiu a continuidade do evento, que já tem data prevista para 2025. A corrida promete se consolidar como um dos principais eventos esportivos femininos da região, incentivando cada vez mais mulheres a adotarem um estilo de vida ativo e saudável.