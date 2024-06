Corrida Copafer reuniu mais de 2000 Corredores em 1ª Edição

A 1ª edição da Corrida Copafer, realizada no domingo, dia 23, em Mauá, foi um grande sucesso, reunindo mais de 2000 corredores. O evento teve início na unidade da Copafer, localizada na Avenida Comendador Wolthers, em Mauá, com percursos de 5 e 10 quilômetros que desafiaram corredores de todos os níveis, desde iniciantes até atletas mais experientes.

A corrida marcou as comemorações do aniversário de 51 anos da Copafer, empresa fundada por Adilson Bonucci. A Copafer possui uma longa história e tradição na região do ABC paulista, com lojas em Santo André e Mauá. Conhecida por seu vasto portfólio com mais de 80 mil itens, incluindo materiais de construção, ferramentas, equipamentos e utilidades domésticas, a empresa é uma referência no setor.

“O evento foi um sucesso absoluto, reunindo a comunidade em uma manhã de muita atividade física, saúde e diversão. Planejamos realizar mais edições para nossos clientes e amigos,” afirmou Allan Bonucci, diretor da empresa, destacando o sucesso do evento.

Além da corrida, a manhã foi animada com música ao vivo e diversas opções gastronômicas, criando um ambiente festivo para corredores, clientes e visitantes.