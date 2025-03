Correios e Ebserh firmam parceria para execução logística em saúde

Os Correios e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) assinaram, nessa terça-feira (18), contrato para prestação de serviços de logística integrada de medicamentos e materiais. Com a parceria, os Correios ficam responsáveis pelo gerenciamento de almoxarifado, recebimento e distribuição de itens laboratoriais, químicos e biológicos aos Hospitais Universitários Federais vinculados à Ebserh, localizados no estado do Rio de Janeiro. A contratação foi formalizada pelo presidente da estatal, Fabiano Silva do Santos, e pelo presidente da Ebserh, Arthur Chioro, em Brasília.

A iniciativa integra a linha de operações logísticas completa voltada para o segmento médico, hospitalar e farmacêutico, o Correios Log Saúde. O apoio à Ebserh demandará aos Correios a armazenagem de cerca de 1.350 paletes de carga climatizada e a entrega de 100 toneladas de insumos por mês. O contrato, no valor de R$ 5,7 milhões, tem vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por até 5 anos.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, ressaltou como a comprovada experiência logística e infraestrutura da estatal podem agregar valor aos serviços oferecidos por instituições públicas e privadas.

“É uma imensa satisfação poder firmar essa parceria, que une duas instituições fortes e respeitadas no país inteiro. Como empresa de logística do governo federal, é uma grande oportunidade para os Correios trabalhar com a Ebserh. Nossa equipe está totalmente empenhada em garantir a melhor entrega a essa operação, que trará muitos benefícios à sociedade brasileira. Estamos mostrando como podemos apoiar e melhorar a administração pública ofertando serviços de qualidade a custos mais competitivos”, disse o gestor.

Para o presidente da Ebserh, Arthur Chioro, a parceria resultará em mais efetividade e no melhor atendimento à população na rede de hospitais universitários geridos pela empresa.

“Quero retribuir o agradecimento nessa relação de confiança e companheirismo. Esta inovação, do ponto de vista da gestão, é um passo importante. Para nós, essa é uma solução que chega em um momento oportuno. Pelo papel que nossa rede hoje tem na área hospitalar e de gestão pública, é muito provável que, baseado nessa experiência exitosa, há uma tendência natural de secretarias municipais e estaduais, até mesmo instituições filantrópicas, começarem a olhar os Correios como esse player logístico. Como clientes, temos a segurança de que estamos lidando com pessoas sérias para a implementação dessa nova fase logística”, comentou Chioro.

Inovação e diversificação – Com a publicação do decreto nº 12.124/2024, que dispõe sobre a contratação preferencial dos Correios para serviços prestados de forma não exclusiva por parte de órgãos públicos federais, a empresa pública segue expandido seus negócios e colaborando de forma efetiva para a execução de serviços essenciais à população.

A legislação tem permitido a racionalização de gastos públicos e o emprego da experiência que somente os Correios possuem em operações importantes como a entrega de urnas eletrônicas, medicamentos, fraldas, leite em pó e provas de concursos públicos.

A estratégia, alinhada a outras medidas estruturantes, é necessária para o projeto de recuperação da empresa e para a consolidação dos Correios como o maior provedor logístico para a iniciativa pública e privada.