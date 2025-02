Correios apresenta inovações logísticas de governo no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas

Entre os dias 11 e 13 de fevereiro, os Correios participarão da terceira edição do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas (ENPP). Gestores municipais de todo o país estarão em Brasília para conhecer soluções inovadoras, participar de capacitações e estabelecer parcerias para o fortalecimento das administrações locais. Como empresa pública comprometida com o desenvolvimento dos municípios brasileiros, os Correios terão um espaço dedicado no ENPP para atender prefeitas e prefeitos que buscam potencializar a qualidade dos serviços públicos.

Durante o evento, a estatal apresentará sua robusta estrutura logística e os serviços que já oferecem suporte a iniciativas governamentais, como Correios Log+, Correios Log Saúde, Gestão de Armazéns e Documentações e e-Carta. A empresa também destacará sua atuação na inclusão financeira e digital, além de soluções que beneficiam pequenos empreendedores e cidadãos em localidades remotas.

“Participar deste encontro é uma oportunidade valiosa para estreitar laços com os gestores municipais e mostrar como os Correios podem contribuir para dar mais eficiência aos serviços públicos. Estamos em todo o território nacional, com soluções que promovem inclusão, proximidade e mais efetividade às políticas públicas fundamentais para o dia a dia das cidadãs e cidadãos”, afirma o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

Serviços de excelência aos municípios – O público do ENPP poderá participar de palestras exclusivas e atividades programadas pelos Correios durante os dias de evento. Na terça-feira (11), os Correios participarão da oficina “Mercado Digital e Logística: Instrumentos para Aumentar a Eficiência da Gestão Local”.

Na quarta-feira (12), a estatal conduzirá duas palestras, com os temas “Como aumentar a eficiência das Políticas Públicas Municipais” e “Conectando a Prefeitura à Comunidade: Soluções para a Melhor Comunicação do Cidadão”. Nos debates, os gestores públicos irão conhecer as operações dos Correios que estão garantindo a entrega eficiente de cuidados sociais e soluções que a estatal oferece hoje para fortalecer a comunicação entre a prefeitura e a comunidade.

Também na quarta-feira está previsto o lançamento do selo institucional “Brasil e a Agenda 2030”, em parceria com a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria-Geral da Presidência da República.

No estande dos Correios, os visitantes poderão conhecer detalhes sobre as soluções oferecidas pela empresa e firmar parcerias. O espaço contará ainda com demonstrações interativas do Locker Correios, exemplares da frota elétrica da empresa e com o atendimento especializado para prefeitas e prefeitos.

Os Correios hoje oferecem suporte logístico a secretarias de Saúde e Educação de grandes municípios brasileiros (São Paulo/SP, Contagem/MG, Vitória/ES e Pelotas/RS, por exemplo), com operações completas voltadas para o segmento médico, hospitalar e farmacêutico, gestão documental e educacional.

Os Correios são patrocinadores oficiais do ENPP e se inserem neste importante fórum reforçando seu papel estratégico no suporte ao setor governamental e na execução de políticas públicas.

ENPP – Coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR) e correalizado pela Associação Brasileira de Municípios (ABM), o Encontro visa fortalecer a cooperação entre o Governo Federal e os novos gestores municipais, proporcionar um espaço de troca de experiências e boas práticas na administração pública e ainda capacitar as lideranças municipais.

Com expectativa de reunir 20 mil pessoas em mais de 170 atividades simultâneas distribuídas nos auditórios e salas do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, o evento contará com o Espaço Prefeitar, uma área imersiva para simular situações reais da governança municipal, por meio de formas inovadoras de apresentação de programas, serviços, cases, vivências e oportunidades para os municípios.

Para mais informações sobre o evento, acesse o Portal Federativo.