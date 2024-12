Correios recebe sua maior entrega de veículos elétricos

Na próxima segunda-feira (9), os Correios vão receber, da Stellantis, 50 veículos Peugeot e-Expert elétricos, para serem utilizados no transporte de remessas na última milha em diferentes cidades no Brasil. A parceria inédita entre as duas empresas, em um projeto estratégico de eletromobilidade, resultou na maior frota elétrica própria da estatal.

Estarão presentes na solenidade o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, e o diretor de Planejamento de Produtos da Linha eMobility e Cross Car da Stellantis, Wagner Tavares.

Visando reduzir ainda mais as emissões de CO2, a nova frota elétrica dos Correios vai utilizar estações de recarga inteligente desenvolvidas pela WEG, personalizadas para o projeto em parceria com a Flash Engenharia, para todos os tipos de usuários. Por meio de um software personalizado para a gestão de frotas, a plataforma possibilita uso interno ou externo, compatível com redes elétricas monofásicas ou bifásicas, sendo possível realizar o controle de carregamento, para que seja feito fora do horário de pico, reduzindo os custos e as emissões.

A parceria com os Correios já rendeu outros projetos ao longo dos últimos anos, como, por exemplo, a base móvel criada com a Fiat Ducato para garantir serviços em localizações com difícil acesso, se destacando como a primeira agência itinerante dos Correios no Brasil.

Além disso, a Stellantis atende aos Correios com outras opções de veículos transformados, como o inovador Fiat Mobi Cargo, desenvolvido durante a pandemia para atender uma crescente demanda de entregas na última milha, em um veículo personalizado e adequado a distribuição de pequenas cargas e encomendas. Líder absoluto em seu segmento, o Fiat Fiorino também foi adaptado às necessidades dos Correios em um projeto para entregas de encomendas por todo o Brasil, com agilidade e eficiência na hora de transportar cargas.