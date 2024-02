Corpo de Wilson Fittipaldi, ex-piloto de F-1, é homenageado em pista de Interlagos

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reverberou com homenagens a Wilson Fittipaldi Jr. na manhã deste sábado. Uma das figuras pioneiras e mais marcantes do automobilismo brasileiro, o ex-piloto de Fórmula 1 morreu na sexta-feira, aos 80 anos de idade.

Wilsinho, como era carinhosamente conhecido, estava internado no Hospital Prevent Sênior, unidade Itaim Bibi, na capital paulista, desde o último dia 25 de dezembro. Ele sofreu uma parada cardíaca no almoço de Natal, dia em que também celebrava seu aniversário, e não conseguiu se recuperar.

O corpo do ex-piloto foi conduzido em uma emocionante volta ao redor da pista, em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros, onde também estavam membros da família. Neste mesmo sábado, o local sedia a primeira etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo.

Carros emblemáticos que marcaram a trajetória de Wilsinho foram levados ao autódromo. Um destaque especial foi dado a um Copersucar-Fittipaldi restaurado. O modelo foi utilizado pela primeira e única equipe brasileira na F-1, fundada em 1975 em parceria com seu irmão mais novo, Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial da categoria mais importante do automobilismo mundial.

Wilson Fittipaldi Jr. disputou três temporadas da Fórmula 1 (1972, 1973 e 1975), participando de um total de 38 Grandes Prêmios. Seu sepultamento está marcado para este domingo, no Cemitério da Paz, em São Paulo, em uma cerimônia reservada para familiares e amigos.