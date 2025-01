Corpo de Bombeiros resgata filhotes de gato presos dentro de parede na Grande SP

Um trabalho feito com técnica e cuidado pelo Corpo de Bombeiros ajudou a resgatar três filhotes de gatos que ficaram presos dentro da parede de uma casa no município de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Os animais estavam há 5 dias sem comer e beber no imóvel.

Os bombeiros foram acionados pela moradora na manhã de 16 de janeiro. No imóvel era possível ouvir miados que vinham de um vão atrás da parede. Foi necessário muita calma para descobrir o local exato de onde os gatos estavam.

“O ideal era causar o mínimo de dano possível na residência. Então, tínhamos que quebrar a parede exatamente onde eles ficaram presos”, disse o cabo Juliano Ferreira, do 2º Subgrupamento de Bombeiros de Taboão da Serra.

O bombeiro fez um furo na parede e conseguiu retirar com segurança os três filhotes. “Eles já estavam bem debilitados, um deles não conseguia nem miar de tão fraco que estava. Certamente se passasse mais alguns dias poderiam ter morrido”, conta.

“É uma sensação de dever cumprido, em saber que podemos ajudar”, diz o cabo, que já havia feito resgates semelhantes com gatos e cachorros. A missão também contou com a participação do sargento Fernando Prado, do cabo Maurício Nascimento e de um bombeiro civil do município, Evangelista Nascimento.

Os três filhotes foram alimentados e cuidados no local. A princípio, eles ficarão sob responsabilidade da família.

Quase 100 mil acionamentos

Desde o início de 2023, o Corpo de Bombeiros já atendeu quase 100 mil chamados de ocorrências envolvendo animais e insetos em todo o estado de São Paulo. Os casos podem ser resgates de animais em situação de risco ou casos de contenção de animais e insetos agressivos, como abelhas ou vespas, por exemplo.

Em 2023, foram 50,1 mil chamados atendidos pela corporação de ocorrências dessa natureza. No ano passado, foram 45 mil registros. Até 21 de janeiro deste ano, mais de 3 mil acionamentos já foram solicitados.