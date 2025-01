Cachorro é resgatado de tanque de esgoto em Sumaré (SP)

Na tarde desta terça-feira (21), um cão foi resgatado com sucesso de um tanque na estação de tratamento de esgoto localizada no Jardim dos Ipês, em Sumaré, São Paulo. O incidente mobilizou a Guarda Municipal, que recebeu a denúncia de um morador que havia ouvido os lamentos do animal.

Agentes do Grupo de Proteção Ambiental foram rapidamente acionados e, ao chegarem ao local, iniciaram uma busca pelo cachorro. Inicialmente sem sucesso, a equipe decidiu ampliar as buscas quando o choro do animal foi novamente ouvido, levando-os diretamente até o tanque onde o cão se encontrava.

Rodrigo de Paula Ruis, um dos guardas que participou da operação, relatou: “Ele estava em uma situação crítica. Chegamos bem na hora certa para salvá-lo”. Segundo Ruis, o animal parecia estar exausto e se debatendo entre os dejetos.

No vídeo do resgate, é possível ver o guarda tomando riscos ao entrar na estrutura antes mesmo da chegada de equipamentos adequados. O momento foi marcado por tensão e emoção, especialmente quando outro membro da equipe expressou preocupação ao perceber a condição do cachorro.

Após ser retirado do tanque, o cão foi imediatamente encaminhado ao departamento de bem-estar animal da cidade para receber os cuidados necessários. De acordo com informações fornecidas pela prefeitura local, o animal estava debilitado no momento do resgate, mas já havia se alimentado e bebido água antes de passar por exames clínicos.

O cachorro deverá permanecer sob observação por duas semanas antes de estar disponível para adoção responsável. A Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais indicou que uma falha na grade de proteção da estação pode ter sido a causa da entrada do animal no local.