Sumaré registra forte chuva e enfrenta alagamentos

Na quarta-feira, 15, a cidade de Sumaré, localizada no estado de São Paulo, foi a mais atingida por chuvas intensas, acumulando 106 milímetros em apenas 24 horas. Este volume significativo resultou em alagamentos em diversas vias da cidade, afetando a mobilidade e a rotina dos moradores até a manhã seguinte.

De acordo com informações da Defesa Civil, não houve registro de desalojados, mas a prefeitura prontamente disponibilizou a Escola Municipal Neusa de Souza Campos como abrigo para eventuais situações emergenciais. Apesar disso, até o momento da reportagem, nenhuma assistência foi necessária.

Imagens aéreas revelaram a gravidade da situação no Jardim Picerno, onde o Ribeirão Quilombo transbordou, inundando ruas e deixando veículos ilhados. A Rua Crenac e a Avenida Rebouças também foram citadas como áreas severamente afetadas pelo acúmulo de água.

Moradores da região relataram os desafios enfrentados durante e após a tempestade. Uma residente do Jardim Picerno expressou sua frustração ao perder móveis essenciais devido à inundação. “Estou sem dormir e esperando a água baixar. É um medo constante de sair de casa e voltar para encontrar tudo alagado“, desabafou.

A Defesa Civil alertou a população para evitar áreas propensas a alagamentos, incluindo os bairros Primavera, Três Pontes, Picerno e Vila Diva. Em situações de emergência, os cidadãos devem entrar em contato com os serviços de emergência através dos seguintes números: Bombeiros (193), Samu (192), Polícia Militar (190), Defesa Civil (199) e Guarda Municipal (19-3873-3350).

As autoridades locais também emitiram recomendações para garantir a segurança da população durante eventos climáticos adversos. Os moradores são aconselhados a evitar transitar por vias alagadas e procurar abrigo em locais seguros caso suas residências sejam afetadas pelas chuvas.

Com as previsões meteorológicas indicando a possibilidade de novas chuvas na região, as autoridades continuam monitorando a situação e reforçando as orientações de segurança para prevenir riscos à vida e facilitar o trabalho das equipes de resgate.