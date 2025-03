Corpo de Bombeiros completa 145 anos de atuação em São Paulo

O Corpo de Bombeiros celebrou, nesta quinta-feira (20), o aniversário de 145 anos da corporação. A solenidade ocorreu no Memorial da América Latina, localizado na zona oeste da capital. O evento relembrou os anos de trabalho e realizações da instituição.

Presente na celebração e homenageando o Corpo de Bombeiros, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou em seu discurso a atuação nacional e internacional dos bombeiros paulistas. “O trabalho que os senhores fazem extrapola as barreiras do estado e as barreiras internacionais. É referência no Brasil e no mundo”, disse o secretário ao relembrar a ação dos bombeiros na Turquia, em fevereiro de 2023.

SSP

Durante o evento, aconteceu a entrega da Medalha do Centenário dos Bombeiros aos civis, militares e instituições públicas e privadas que contribuíram com a corporação.

Conquistas da gestão

Desde o início da atual gestão, já foram adquiridas 180 viaturas para os bombeiros pelo valor de mais de R$ 144 milhões.

“Nós temos o compromisso de ajudar cada vez mais a instituição. Ampliamos o orçamento, prevendo o plano de expansão dos bombeiros e ainda contamos com 17 novas unidades que serão instaladas nos próximos dois anos”, disse Derrite.

A pasta também concluiu dez obras, com investimento estadual de mais de R$ 1 milhão. Além da entrega de sete novas bases dos bombeiros, em parceria com os municípios de Aguaí, Cachoeira Paulista, Batatais, Nova Odessa e Itapira, todos no interior paulista.