Secretaria de Segurança de São Caetano fortalece parceria com o Corpo de Bombeiros

A integração com as forças de Segurança é um dos pilares da Prefeitura de São Caetano do Sul. Para estreitar ainda mais as relações, o secretário municipal de Segurança, Lourival dos Santos Silva, recebeu nesta terça-feira (25/2) a visita do comandante do 1º Subgrupamento de Bombeiros do 8⁰ GB, capitão PM Anthony John Harrison, e do comandante do Grupamento de Bombeiros de São Caetano do Sul, tenente Vitor Coelho Silva.

O 8º Grupamento de Bombeiros é responsável pelas unidades do Corpo de Bombeiros no ABC, incluindo São Caetano. O encontro, realizado na sede da Secretaria, teve como objetivo estreitar os laços entre as corporações e reforçar a integração entre as Forças de Segurança e a Defesa Civil.

“A parceria com o Corpo de Bombeiros é fundamental para fortalecermos as ações preventivas de acidentes juntamente com a Defesa Civil e oferecer resposta rápida nas situações de urgência e emergência em São Caetano”, enfatizou o secretário Lourival dos Santos Silva. “Juntos, seguimos firmes no compromisso de garantir a segurança e o bem-estar da nossa população.”

A parceria visa fortalecer as ações preventivas de acidentes, respostas rápidas a emergências e o combate a incêndios, sempre com foco na proteção e bem-estar da sociedade de São Caetano do Sul.