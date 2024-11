Corintiano defende provocação sadia após comprar cabeça de porco arremessada em estádio

Na noite da última segunda-feira, durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras na NeoQuímica Arena, um incidente inusitado chamou a atenção. Uma cabeça de porco foi arremessada ao gramado, gerando repercussão nas redes sociais e preocupações quanto à segurança nos estádios. O torcedor corintiano Osni Fernando Luiz foi identificado como o responsável pela aquisição do objeto, que havia sido comprado no Mercadão da Lapa.

Em depoimento prestado à Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), Osni admitiu ter levado a cabeça ao estádio, mas negou ser o autor do arremesso para dentro do campo. “Eu estava bêbado e não sei quem jogou no gramado”, afirmou o torcedor, defendendo-se ao alegar que a ação foi uma “provocação sadia” contra os palmeirenses.

Osni Fernando assinou um termo circunstanciado por incitar tumulto e foi liberado em seguida. A Polícia Civil solicitou ao Ministério Público e à Federação Paulista de Futebol que ele seja banido dos estádios por um período mínimo de três anos. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública declarou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no incidente.

A repercussão do ato levou o atacante corintiano Yuri Alberto a remover a cabeça do campo com um chute durante a partida. O jogador comentou posteriormente que quase se machucou ao pensar tratar-se de uma almofada. O árbitro Wilton Pereira Sampaio registrou o ocorrido na súmula do jogo, abrindo possibilidade para que o Corinthians enfrente sanções no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O episódio trouxe à tona questões sobre segurança e comportamento nos estádios brasileiros. O clube alvinegro pode enfrentar punições caso não identifique o responsável pelo lançamento do objeto em campo, conforme prevê o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Osni Fernando manifestou arrependimento pelo ocorrido, pedindo desculpas ao Corinthians e às autoridades envolvidas na investigação. Em suas palavras, ele afirmou: “Quero pedir perdão ao meu clube e às autoridades pela dor de cabeça causada”.

O caso reforça a necessidade de medidas mais rígidas para coibir atos que possam comprometer a segurança e integridade das partidas esportivas, ressaltando a importância de se preservar o ambiente festivo e competitivo do futebol brasileiro.