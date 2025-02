Corinthians vence o Velo Clube e assegura liderança do grupo no Paulistão

Neste sábado (1º), o Corinthians conquistou uma vitória convincente sobre o Noroeste, marcando 2 a 1 na 6ª rodada do Campeonato Paulista, em partida realizada na Neo Química Arena.

A abertura do placar ocorreu ainda no primeiro tempo, quando Igor Coronado aproveitou um rebote para balançar as redes. Na segunda etapa, Talles Magno ampliou a vantagem para os anfitriões. O Noroeste conseguiu diminuir a diferença com um gol de Pedro Filipe nos minutos finais da partida.

Durante os 90 minutos, o Corinthians demonstrou um desempenho superior, praticamente não enfrentando ameaças significativas do adversário. O único gol do Noroeste foi resultado de um descuido da defesa corintiana.

Com este resultado, o tabu de 49 anos do Noroeste sem vencer o Corinthians se mantém. Desde 1976, a equipe de Bauru não consegue triunfar sobre o Timão.

O Corinthians retoma a liderança do Grupo A com 15 pontos, enquanto o Noroeste permanece na terceira posição do Grupo C, fora da zona de classificação, somando apenas 6 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians está agendado para segunda-feira (3), quando visitará o Novorizontino na 11ª rodada do Paulistão. Este confronto foi antecipado devido à participação da equipe na pré-Libertadores. O Noroeste, por sua vez, enfrentará a Ponte Preta em Bauru na quarta-feira.

Dominância do Timão

No primeiro tempo, o Corinthians teve liberdade para circular a bola e aproveitou-se dos erros de passe e do nervosismo evidente do Noroeste. Desde o início da partida, a equipe alvinegra pressionou e criou diversas oportunidades de gol. Apesar da boa atuação do goleiro Felipe Alves, que fez defesas impressionantes contra Memphis Depay, foi somente aos 34 minutos que Igor Coronado conseguiu abrir o placar após um rebote.

Com a chuva que pesou no campo durante a segunda etapa, o ritmo do Timão caiu um pouco. Contudo, a equipe conseguiu aumentar sua vantagem com uma jogada bem elaborada que resultou em um belo chute de Talles Magno. O Noroeste marcou seu gol em sua única finalização com real perigo no segundo tempo.